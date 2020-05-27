ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Грузии досрочно возобновят работу общественный транспорт и рестораны

27.05.2020 14:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Грузии досрочно возобновят работу общественный транспорт и рестораны

Правительство Грузии приняло решение о досрочном возобновлении работы общественного транспорта и ресторанов. Об этом пишет грузинское информационное агентство Black Sea Press.

«С 29 мая начинают работу все виды муниципального транспорта, в том числе метро. Это будет происходить с соблюдением конкретных правил – всем следует носить маски. За это будут отвечать руководители муниципального транспорта и владельцы частного», – приводит издание слова премьер-министра страны Георгия Гахария. 

Глава грузинского правительства также рассказал о том, что с 1 июня смогут возобновить работу те рестораны и кафе, у которых есть открытые пространства, например, террасы. Уже с 8 июня будет разрешен любой вид обслуживания ресторанов, а также возобновят работу получившие разрешение у Минздрава гостиницы. Работу с этого дня возобновят и все виды междугороднего транспорта. 

Премьер-министр отметил, что согласно данным эпидемиологов, за минувшие сутки в Грузии были зафиксированы только три случая заражения COVID-19.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Грузии приняло решение о досрочном возобновлении работы общественного транспорта и ресторанов. Об этом пишет грузинское информационное агентство...
 
Новости дня
Новости разные
 
11 лет назад Глеб выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной». А вы помните ту легендарную команду?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика