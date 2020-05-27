В Грузии досрочно возобновят работу общественный транспорт и рестораны

Источник материала: ОНТ

Правительство Грузии приняло решение о досрочном возобновлении работы общественного транспорта и ресторанов. Об этом пишет грузинское информационное агентство Black Sea Press.

«С 29 мая начинают работу все виды муниципального транспорта, в том числе метро. Это будет происходить с соблюдением конкретных правил – всем следует носить маски. За это будут отвечать руководители муниципального транспорта и владельцы частного», – приводит издание слова премьер-министра страны Георгия Гахария.

Глава грузинского правительства также рассказал о том, что с 1 июня смогут возобновить работу те рестораны и кафе, у которых есть открытые пространства, например, террасы. Уже с 8 июня будет разрешен любой вид обслуживания ресторанов, а также возобновят работу получившие разрешение у Минздрава гостиницы. Работу с этого дня возобновят и все виды междугороднего транспорта.

Премьер-министр отметил, что согласно данным эпидемиологов, за минувшие сутки в Грузии были зафиксированы только три случая заражения COVID-19.

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