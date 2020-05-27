Он любит дачу и деревню. Открылась выставка 16-летнего Ильи Харитановича «Калейдоскоп»

Источник материала: Виртуальный Брест

27 мая 2020 года в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина открылась выставка 16-летнего Ильи Харитановича «Калейдоскоп».





Подсолнухи. Кораблики. Мельница. Скрипка. Окружности. Квадраты. Треугольники. Цвет внутри причудливо изогнутых линии.





Илья любит дачу и деревнею. Восхищается природными пейзажами и творениями художников-маринистов. Слушает музыку и увлекается современными компьютерными технологиями. И рисует с 3 лет. На протяжении 9 лет его наставником в живописи является Нила Горчанюк, именитый художник и руководитель детской изостудии в Центре дополнительного образования детей и молодёжи г. Бреста.





Илья мечтает стать веб-дизайнером, но пока не увлекается графическими редакторами. Негромкая фоновая музыка, кисти и краски на современном этапе позволяют лучше понять свое ощущение мира, выплеснуть чувства на полотно, чтобы поделиться ими со зрителем.