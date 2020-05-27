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Как работает транспорт в Бресте в условиях пандемии COVID-19
27.05.2020 14:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Общественный транспорт - неотъемлемая часть жизни многих людей.
С учетом соблюдения рисков, связанных с заражением COVID-19, боятся ли брестчане и гости города опасности, связанной с поездками в общественном транспорте, носят ли средства защиты от вируса и как соблюдают меры безопасности водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси?
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Общественный транспорт - неотъемлемая часть жизни многих людей. С учетом соблюдения рисков, связанных с заражением COVID-19, боятся ли брестчане и гости города...
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