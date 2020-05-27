Как работает транспорт в Бресте в условиях пандемии COVID-19

Источник материала: Виртуальный Брест

Общественный транспорт - неотъемлемая часть жизни многих людей.





С учетом соблюдения рисков, связанных с заражением COVID-19, боятся ли брестчане и гости города опасности, связанной с поездками в общественном транспорте, носят ли средства защиты от вируса и как соблюдают меры безопасности водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси?