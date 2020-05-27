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Турция с июня возобновляет авиасообщение с Беларусью

27.05.2020 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Турция возобновляет международное авиасообщение с 70 странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция с июня возобновляет авиасообщение с Беларусью

С июля границы откроют для белорусов, украинцев, китайцев, а также канадцев. Уже с 10 июня Стамбул открывает рейсы в Грецию, Болгарию, Бахрейн и Катар. В последнюю очередь авиасообщение возобновиться с США – американцы смогут приехать в Турцию только с 1 сентября.

Турция с июня возобновляет авиасообщение с Беларусью

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Новости Беларуси. Турция возобновляет международное авиасообщение с 70 странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С июля границы откроют для...
 
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