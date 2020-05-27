|
Турция с июня возобновляет авиасообщение с Беларусью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Турция возобновляет международное авиасообщение с 70 странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С июля границы откроют для белорусов, украинцев, китайцев, а также канадцев. Уже с 10 июня Стамбул открывает рейсы в Грецию, Болгарию, Бахрейн и Катар. В последнюю очередь авиасообщение возобновиться с США – американцы смогут приехать в Турцию только с 1 сентября.
В Дубае начали возобновлять экономическую деятельность: открылись кинотеатры, спортзалы и детские центры.
В Иордании снова начали работать некоторые предприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Турция возобновляет международное авиасообщение с 70 странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С июля границы откроют для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)