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Во Франции полицейские ошиблись квартирой и вторглись к пожилой паре

27.05.2020 15:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции полицейские ошиблись квартирой и вторглись к пожилой паре

26 мая в Лиможе (Франция) полицейские проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в терроризме. Правоохранители по ошибке вынесли дверь в не ту квартиру и ворвались к пожилой паре. Об этом сообщает France Info.

Силовики должны были пойти по коридору налево, но по ошибке пошли направо. Они ворвались в квартиру пожилой пары около шести утра.

Полицейские светили проснувшимся пожилым людям светильником в лицо. У женщины спрашивали, где ее сын. Она ответила, что у нее нет сына. Тогда правоохранители поняли, что допустили ошибку. Они заверили французов, что ущерб от вторжения будет возмещен.

После силовики все-таки отправились в другую квартиру и задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке нападения на синагогу. Во время обыска у него нашли холодное оружие и самодельные взрывчатые вещества.

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26 мая в Лиможе (Франция) полицейские проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в терроризме. Правоохранители по ошибке вынесли дверь в не ту квартиру и...
 
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