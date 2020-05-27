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Во Франции полицейские ошиблись квартирой и вторглись к пожилой паре
Источник материала: ОНТ
26 мая в Лиможе (Франция) полицейские проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в терроризме. Правоохранители по ошибке вынесли дверь в не ту квартиру и ворвались к пожилой паре. Об этом
Силовики должны были пойти по коридору налево, но по ошибке пошли направо. Они ворвались в квартиру пожилой пары около шести утра.
Полицейские светили проснувшимся пожилым людям светильником в лицо. У женщины спрашивали, где ее сын. Она ответила, что у нее нет сына. Тогда правоохранители поняли, что допустили ошибку. Они заверили французов, что ущерб от вторжения будет возмещен.
После силовики все-таки отправились в другую квартиру и задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке нападения на синагогу. Во время обыска у него нашли холодное оружие и самодельные взрывчатые вещества.
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26 мая в Лиможе (Франция) полицейские проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в терроризме. Правоохранители по ошибке вынесли дверь в не ту квартиру и...
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