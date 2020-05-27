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В Лунинце и Ганцевичах новый военный комиссар

27.05.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Лунинце и Ганцевичах новый военный комиссар

Новым военным комиссаром Лунинецкого и Ганцевичского районов назначен подполковник Владимир Павлович Коховец.

Родился в Пинске в 1980 году. После окончания школы в 1997 году поступил в Военную академию Республики Беларусь. В 2001 году в звании лейтенанта направлен для прохождения службы в 50-ю отдельную механизированную бригаду в должности командира взвода. В дальнейшем служил в 111-й артиллерийской бригаде в Бресте. Прошел путь от командира взвода до начальника штаба гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона.

С 2007 по 2017 годы проходил службу в военном комиссариате г. Пинска и Пинского района. С сентября 2017 года по май 2020 был военным комиссаром Столинского района.

Приказом министра обороны № 340 от 8.05.2020 назначен на должность военного комиссара Лунинецкого и Ганцевичского районов.

Награжден медалью «За безупречную службу» ІІІ степени.

Женат, воспитывает дочь.

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Теги: Брест
 
 
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Новым военным комиссаром Лунинецкого и Ганцевичского районов назначен подполковник Владимир Павлович Коховец. Родился в Пинске в 1980 году. После окончания
 
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