Минсвязи: роуминг между Беларусью и Россией планируется отменить в сентябре 2020 года

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Россия сохраняют планы по отмене роуминга между двумя странами. Завершить этот процесс может уже в сентябре текущего года. Об этом говорится в сообщении , размещенном на официальном сайте Министерства связи и информатизации Беларуси.

Так, в сообщении отмечается, что работа по отмене роуминга ведется еще с 2017 года, когда была принята дорожная карта, касающаяся вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства. Согласно этой карте, отмена роуминга должна произойти не позднее сентября 2020 года.

И, как отметили в Минсвязи, в настоящее время какого-либо изменения сроков не планируется. Сам процесс отмены предполагает три этапа, по окончании первых двух из которых планируется подписание 22 соглашений между операторами связи двух государств.

При этом в сообщении отмечается, что в работе имеется некоторое отставание от намеченного графика. Обусловлено это отставание эпидемиологической ситуацией, из-за которой многие компании были вынуждены перейти на удаленную работу, а в самой России был введен карантин.

Тем не менее, отметили в Минсвязи, ряд соглашений первого этапа уже был подписан, а некоторые соглашения второго этапа – находятся на высокой степени согласования.

«Операторы электросвязи двух стран находятся в постоянном дистанционном контакте для поиска решений их подписания», – резюмировали в ведомстве.

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