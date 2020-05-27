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Шенген по 35 евро с 1 июля: Совет ЕС утвердил визовое соглашение с Беларусью

27.05.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет Евросоюза утвердил визовое соглашение с Беларусью, оно вступит в силу 1 июля

Шенген по 35 евро с 1 июля: Совет ЕС утвердил визовое соглашение с Беларусью
Минск и Брюссель подписали визовое соглашение в январе текущего года. Работа над пакетом данных документов длилась с 2014 года. Белорусский парламент ратифицировал соглашение в начале апреля – в приоритетном порядке. 

Европарламент проголосовал за принятие соглашений 13 мая.

"Сегодня Совет принял два решения – о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью", – говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

По словам заместителя премьер-министра и министра внутренних дел Хорватии Давора Божиновича, визовая статистика свидетельствует о растущем значении отношений между ЕС и Беларусью: в 2019 году количество заявок на получение шенгенских виз в республике достигло почти 650 тысяч.

"Заключение соглашения об упрощении визового режима является важным шагом в отношениях между сторонами и поможет укрепить наши экономические, культурные и научные связи", – сказал он.

В Евросовете сообщили, что белорусская сторона в скором времени будет уведомлена о заключении соглашений. Они вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления: ожидается, что это будет 1 июля текущего года.


В чем суть документа?

Соглашение Беларуси и ЕС об облегчении выдачи виз предусматривает уменьшение их стоимости до 35 евро и увеличение срока пребывания в два раза – до 180 дней в году. При этом ожидается, что со вступлением документа в силу страны ЕС станут выдавать гражданам Беларуси больше долгосрочных виз.

Владельцы дипломатических паспортов освобождаются от визового сбора.
 
Теги: Минск
 
 
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Совет Евросоюза утвердил визовое соглашение с Беларусью, оно вступит в силу 1 июля
 
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