Десятки тысяч человек попали в «пенсионную ловушку». Минтруда нашло решение, но от него отказались

Источник материала: Tut.by

Несколько десятков тысяч человек попали в так называемую «пенсионную ловушку». Это работники, которые потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН. Чаще всего эта проблема касается работников организаций, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства). В Минтруда предлагали решить эту проблему, которая тянется не первый год, введением субсидиарной ответственности для руководителей (учредителей) при неуплате взносов в бюджет фонда. Однако идеи раскритиковали бизнес-союзы, в итоге от этого возможного нововведения отказались. Одна из причин — эта мера может «отрицательно повлиять на инвестиционный климат и рейтинг Беларуси».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Власти подготовили изменения по взносам в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения. Среди новшеств, которые обсуждались и которые предполагалось ввести, — защита тех, кто попал в «пенсионную ловушку» — работники, которые потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН. В Минтруда предлагали решить эту проблему введением субсидиарной ответственности для руководителей (учредителей) при неуплате взносов в бюджет фонда. Это и другие предложения содержались в законопроекте «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», его Минтруда разослало ранее участникам общественно-консультативного совета. Законопроект с учетом предложений и замечаний намеревались внести на рассмотрение в правительство. Однако после обсуждения от идеи ввести

В чем суть проблемы

Власти решили взяться за проблему работников, которые попадают в так называемую пенсионную ловушку. Это люди, за которых наниматели не платили (или вносили частично) обязательные страховые взносы в ФСЗН. Те периоды, за которые не вносились взносы, не берут в расчет при расчете размера пенсии. В итоге работники теряют часть трудового стажа и недосчитываются части пенсии. «Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечали ранее в Минском городском управлении ФСЗН.

Чаще всего эта проблема касается работников организаций, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства). В подавляющем большинстве случаев такие предприятия не гасят свои долги перед ФСЗН, из-за чего страдают работники.

На начало 2020 года в «пенсионную ловушку» попали 43,8 тысячи работников, у них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь про организации, которые работают в обычных условиях, ликвидируемых в общегражданском порядке и признанных банкротами.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тысяч работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН.

«Неуплата работодателями взносов за отдельные периоды работы приводит к уменьшению размеров пенсий в среднем на 7 рублей в месяц за каждый год „потерянного“ стажа, а в отдельных случаях — к лишению работников права на трудовую пенсию, — отмечалось в обосновании к законопроекту. — Работник не может нести риски, связанные с неплатежеспособностью нанимателя. Но в указанных организациях (которые находятся в стадии ликвидации (банкротства). — Прим. TUT.BY) фактически бремя риска предпринимательской деятельности перераспределяется на работника в виде неуплаты страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет фонда».

Что предлагали чиновники, чтобы решить проблему с «пенсионной ловушкой»

Ситуация, когда работники попадают в «пенсионную ловушку», как говорилось в законопроекте, «не согласуется с конституционно провозглашенным социальным принципом нашего государства, лишает законных прав граждан на формирование их страхового стажа, необходимого для назначения пенсии».

Про эту проблему чиновникам напоминают не первый год, но она до сих пор остается нерешенной. В законопроекте предлагалось привлекать руководителей (учредителей) к субсидиарной ответственности при неуплате взносов в бюджет фонда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Почему отказались от идеи?

Некоторые бизнес-союзы тем временем не поддержали предлагаемые властями изменения. По мнению Республиканского союза промышленников и предпринимателей и Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского, в законодательстве достаточно мер для взыскания задолженности по уплате страховых взносов, включая суд, говорится в пресс-релизе. Экстраполировать на страховую систему практику взыскания налоговых требований в процедурах банкротства некорректно.

«Чем отчисления в ФСЗН как социальный налог принципиально отличаются от налога на прибыль, налога на недвижимость и других налогов, чтобы к отчислениям в фонд начать применять обязательную субсидиарную ответственность учредителей?» — задается вопросом глава РСПП Александр Швец.

Он напоминает, что в свое время министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, будучи тогда замминистра экономики, поддержала норму декрета № 7, согласно которой субсидиарная ответственность применяется только в случае виновных действий собственников и руководства компании. В этой связи глава РСПП недоумевает, почему сейчас Минтруда под ее руководством предлагает применять такую ответственность по любым задолженностям бизнеса перед ФСЗН.

Законопроект по взносам в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения рассмотрели на одном из последних общественно-консультативных советов при Минтруда. От введения субсидиарной ответственности для руководителей (учредителей) при неуплате взносов в бюджет фонда в итоге отказались. Причину отказа пояснили так:

«Поскольку данная норма будет отрицательно влиять на инвестиционный климат и рейтинге Республики Беларусь, а также поскольку в законодательстве достаточно мер для взыскания задолженности по уплате страховых взносов, предлагается данную норм исключить».

Отметим, что в обосновании к законопроекту по этому вопросу отмечалось, что «необходима защита интереса работников в гражданском порядке» и что привлечение к административной ответственности нанимателей не всегда достаточно.

«Привлечение к административной ответственности само по себе не имеет правовосстанавливающей функции, многие плательщики взносов даже после уплаты штрафов продолжают нарушать законодательство о сроках и размерах их уплаты, — уточнялось в обосновании к законопроекту. — В связи с этим необходима защита интереса работников в гражданском порядке с использованием такого действенного механизма, как взыскание всей суммы взносов с лица, имеющего право давать обязательные для плательщика указания либо возможность иным образом определять его действия, путем привлечения этого лица к субсидиарной ответственности».