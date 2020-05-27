Кенсингтонский дворец отреагировал на сообщения о том, что Кейт Миддлтон пришла в ярость из-за возросшей рабочей нагрузки

Источник материала: ОНТ

Кенсингтонский дворец выпустил редкое заявление в ответ на сообщение Tatler о том, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пришла в ярость от той нагрузки по выполнению королевских обязанностей, которая свалилась на нее после ухода из монархии принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Elle.

«Эта история содержит множество неточностей и ложных искажений, которые не были переданы в Кенсингтонский дворец для согласования перед публикацией», – сказал представитель дворца.

При этом не уточняется, какие именно искажения и неточности допущены в опубликованном материале Tatler.

Отмечается, что накануне многочисленные королевские источники сообщили Daily Mail, что Tatler утверждает, будто герцогиня Кембриджская «в ярости» из-за возросшей нагрузки после решения Меган Маркл и принца Гарри отойти от королевских обязанностей.

Кроме того, сообщалось, что стала известна причина ссоры между Маркл и Миддлтон на репетиции свадьбы принца Гарри. Многие британские таблоиды, включая Mirror, сославшись на Tatler, сообщили, что герцогини повздорили из-за колготок . Позже этот материал был удален с сайта Mirror.

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