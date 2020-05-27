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На территории Кобринского района продажа алкогольных напитков будет ограничена

27.05.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

На территории Кобринского района продажа алкогольных напитков будет ограничена

Решением Кобринского районного исполнительного комитета от 20 мая 2020 года № 1031 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков» на территории Кобринского района ограничена  продажа алкогольных напитков в торговых объектах, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив:

с 00.00 до 24.00 часов 30 мая 2020 года – в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к торжественному мероприятию «Последний звонок»;

с 00.00 до 24.00 часов 10 июня 2020 года – в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

В соответствии с решением Брестского областного исполнительного комитета от 31 мая 2018 г. № 326 «О порядке реализации пива и слабоалкогольных напитков» розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов не будет осуществляться в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08.00 дня проведения указанных мероприятий до 08.00 следующего за ним дня.

Отдел торговли и услуг Кобринского райисполкома.

 
 
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На территории Кобринского района продажа алкогольных напитков будет ограничена
 
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