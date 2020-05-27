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Все-таки запретят: МАРТ подготовил законопроект по секонд-хенду

27.05.2020 16:46 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Другими словами, в стране хотят запретить торговлю стоковой одеждой и секонд-хендом в одних и тех же магазинах. Об этом сообщает Primepress.

Согласно проекту документа, к бывшим в употреблении непродовольственным товарам относятся изделия с видимыми признаками носки, стирки, эксплуатации либо надлежащего качества, но без товарных ярлыков (этикеток), а также товары, принятые по соглашению между комиссионером и комитентом на комиссию.

Проект постановления разработан по предложению концерна «Беллегпром» в целях принятия дополнительных специальных мер по ограничению реализации на территории Беларуси бывших в употреблении непродовольственных товаров легкой промышленности (товары типа «Second Hand»).

МАРТ спасает отечественных производителей

В МАРТ обращают внимание, что по информации концерна, зачастую в торговых объектах наряду с товарами такого типа реализуются стоковые товары. Организации и физлица-импортеры, декларируя стоковые товары в качестве секонд-хенда, фактически уклоняются от уплаты таможенных пошлин на новые готовые изделия (в среднем 15% от реальной цены).

«При этом действующие в Беларуси структуры, ведущие оптовую и розничную торговлю секонд-хендом, в своих рекламно-информационных материалах даже не скрывают, что часть реализуемой продукции - новые стоковые изделия», – отмечают в министерстве.

Кроме этого, в МАРТ подчеркивают, что существенное увеличение объемов реализации товаров типа секонд-хенд в Беларуси за последние несколько лет повлекло за собой масштабное перераспределение рынка – от отечественных товаров к импортным, а продажа стоковых товаров вместе с секонд-хендом создала неравные условия конкуренции для отечественных производителей.

Проект постановления размещен на официальном сайте МАРТ, общественное обсуждение продлится до 13 июня 2020 г.

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В Беларуси предлагается ввести ограничения на продажу бывших в употреблении швейной и трикотажной одежды, меховых изделий, галантерейных товаров и обуви в одном...
 
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