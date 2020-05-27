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Автор «Песни льда и пламени» купил 30 км заброшенной железной дороги

27.05.2020 16:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автор «Песни льда и пламени» купил 30 км заброшенной железной дороги

Автор фэнтезийной саги «Песнь льда и пламени» (по которой был снят знаменитый сериал «Игра престолов») Джордж Р.Р. Мартин стал совладельцем почти 30 км заброшенной железной дороги в штате Нью-Мексико, США. Об этом сообщает издание Santa Fe New Mexican. 

Вместе со своими компаньонами писатель планирует восстановить заброшенный участок дороги и запустить там парк развлечений. 

Сама дорога соединяет столицу штата город Санта-Фе с её городом-спутником Лами. Дорога была запущена еще в далеком 1880 году, однако со временем она сильно обветшала и в 2012 году местные власти решили, что будет проще вывезти её из эксплуатации, нежели ремонтировать. 

Восстановлением железнодорожной ветки писатель займется вместе с владельцем местного кинотеатра Violet Crown Биллом Бановски и соосновательницей Национальной школы танца штата Нью-Мексико Кэтрин Оппенгеймер. Новые владельцы планируют восстановить железнодорожное сообщение, возвести вдоль дороги парк развлечений, а также павильоны для съемок приключенческих фильмов. 

Предстоящий ремонт новые владельцы оценили в «миллионы долларов».

Фото: wikipedia.org

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Автор фэнтезийной саги «Песнь льда и пламени» (по которой был снят знаменитый сериал «Игра престолов») Джордж Р.Р. Мартин стал совладельцем почти 30 км заброшенной...
 
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