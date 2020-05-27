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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Общение между отцом и сыном в Червенском районе завершилось поножовщиной Способ воспитания нетривиальный и жесткий, если не сказать больше. Общение между отцом и сыном в Червенском районе завершилось поножовщиной. По данным милиции,...

Способ воспитания нетривиальный и жесткий, если не сказать больше. Общение между отцом и сыном в Червенском районе завершилось поножовщиной. По данным милиции, 59-летний мужчина решил повоспитывать своего 35-летнего сына. Вот только последнему такая беседа совсем не понравилась. Тогда отец перешел к более убедительным аргументам. А наследник в итоге оказался в больнице с проникающим ранением грудной клетки. В милицию позвонил местный житель. Он сообщил, что человек на пороге соседского дома истекает кровью. На место сразу выехали милиционеры и медики.