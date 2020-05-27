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В Брестском технопарке создали систему помощи медикам. Как она работает

27.05.2020 16:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Братья Вадим и Сергей Левчук разработали систему, которая обезопасит труд врачей и сделает его более оперативным. Как это работает, нам рассказал руководитель проекта Вадим Левчук. 

В Брестском технопарке создали систему помощи медикам. Как она работает

– Когда вы занялись проектом?

– В начале апреля к нам обратились работники Брестской ЦГБ. Просили доработать модуль приемного отделения медицинской системы «МЕДИК» в связи с перепрофилированием учреждения под прием пациентов с подозрением на COVID-19. Мы подумали: а почему только приемное отделение? Ведь с него только всё начинается.

Дальше идет диагностика, лечение, наблюдение… И на каждом этапе наши медицинские работники контактируют с инфицированными пациентами. Стало ясно: чтобы помочь нашим врачам, нужно максимально автоматизировать работу медицинского персонала на всех этапах лечения с учетом рекомендованного Минздравом разделения учреждения на «грязные» и «чистые» зоны. А это уже целый проект.

–В чем его суть?

– В рамках безвозмездной помощи медицинским работникам предлагаются специальные программные модули к автоматизированной информационной системе «МЕДИК», специально разработанные для организации безбумажного документооборота между «грязной» и «чистой» зонами.

Они позволяют в оперативном режиме передавать данные мониторинга состояния пациента из «грязной» зоны в «чистую» для принятия оперативных решений врачом.

– Как это будет работать?

– Для минимизации времени оформления истории болезни создан интерфейс для мобильных устройств. В нашем случае – это планшеты. Врач сможет заполнять дневники наблюдения прямо в палате, используя голосовой набор текста.

Система распознает голос врача и автоматически формирует электронный документ. Таким образом, врачу нет необходимости оформлять сначала бумажную, а затем электронную историю болезни, находясь при этом в «грязной» зоне.

– Сколько человек занималось разработкой?

– Разработкой самого программного обеспечения занимались шесть программистов нашей фирмы. Однако это только вершина айсберга.

Согласование самой бизнес-логики: кто, что и когда должен делать, а также что и за чем должно идти, проходило под ежедневным контролем наших консультантов из числа медицинских работников, которые на практике организовывали работу по перепрофилированию своих учреждений.

– Установка и использование системы платные?

– Установка и использование разработанного ПО предоставляется бесплатно в связи с социальной значимостью.

Но для эффективного использования ПО, для реализации задуманного – минимизация времени контакта, полностью безбумажный документооборот между «грязной» и «чистой» зонами – зачастую необходимо дооснащение учреждений оборудованием: планшетами, док-станциями к планшетам, специальными принтерами.

И здесь на помощь пришли наши партнеры.

– Есть ли уже заинтересовавшиеся?

– Все перепрофилированные или подлежащие перепрофилированию в условиях эпидемии COVID-19 учреждения остро нуждаются в подобного рода автоматизации.

Сегодня используют ПО в пределах имеющейся у них технической возможности ЦГБ и БГБ2.

– Проект останется актуальным после окончания эпидемии?

– Одной из задач проекта была минимизация времени контакта медработника с инфицированным во время оказания медицинской помощи за счет автоматизации некоторых процессов.

Разработанный в связи с этим функционал, такой как, например, распознавание голоса врача и организация голосового набора текста при оформлении медицинской документации, могут значительно облегчить жизнь медицинского работника и в «мирное время».

– Планируете ли выход на республиканский уровень?

– Успешная реализация проекта в рамках конкретного медицинского учреждения зависит от многих факторов, в том числе и от уровня его программно-технического оснащения.

В случае, если перепрофилированное учреждение имеет достаточный уровень оснащенности, мы готовы в кратчайшие сроки бесплатно установить наше программное обеспечение и обучить медперсонал работе с ним в любом учреждении страны.

 
 
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  Братья Вадим и Сергей Левчук разработали систему, которая обезопасит труд врачей и сделает его более оперативным. Как это работает, нам рассказал руководитель...
 
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