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Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 мая по всей стране

27.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Юристы ФПБ проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

В этом месяце профсоюзный прием проводится без выезда в регионы. Консультирование будет проводиться по телефонам, номера которых можно узнать на Интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси, а также позвонив в организации профсоюзов своего города или района.

В 2019 году профсоюзными юристами на приемах было принято более 4000 человек. Всем обратившимся были даны разъяснения, рекомендации, подготовлены процессуальные документы. За прошлый год по просьбам работников было подготовлено 804 процессуальных и иных документа, из них – 624 в судебные органы, 124 заявления в комиссии по трудовым спорам. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 47 работников.

По требованию правовых инспекторов труда и представителей профсоюзов работникам возвращено более 2,5 млн рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.

Напомним, что с июня по август объявляется перерыв в проведении правового приема. Но в то же время профсоюзные юристы продолжат оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам. Обратиться можно по телефону, через специальный сервис на Интернет-портале ФПБ, оставить письменное или электронное обращение.

28 мая с 9.00 до 13.00 в Гродненском областном объединении профсоюзов дистанционно, в рамках профсоюзного приема  консультирование граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, по телефону 8 (0152) 79-22-13 проведет правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Олег Сергеевич Головач.

Одновременно в Вороновском районном объединении профсоюзов будет работать прямая линия по телефону 2-16-34.

 
 
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Юристы ФПБ проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. В этом месяце профсоюзный прием...
 
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