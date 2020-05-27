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Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 мая по всей стране
27.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Юристы ФПБ проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.
В этом месяце профсоюзный прием проводится без выезда в регионы. Консультирование будет проводиться по телефонам, номера которых можно узнать на Интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси, а также позвонив в организации профсоюзов своего города или района.
В 2019 году профсоюзными юристами на приемах было принято более 4000 человек. Всем обратившимся были даны разъяснения, рекомендации, подготовлены процессуальные документы. За прошлый год по просьбам работников было подготовлено 804 процессуальных и иных документа, из них – 624 в судебные органы, 124 заявления в комиссии по трудовым спорам. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 47 работников.
По требованию правовых инспекторов труда и представителей профсоюзов работникам возвращено более 2,5 млн рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.
Напомним, что с июня по август объявляется перерыв в проведении правового приема. Но в то же время профсоюзные юристы продолжат оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам. Обратиться можно по телефону, через специальный сервис на Интернет-портале ФПБ, оставить письменное или электронное обращение.
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Юристы ФПБ проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. В этом месяце профсоюзный прием...
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