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В римский Колизей начнут пускать с июня, но по новым правилам

27.05.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Римский Колизей возобновит работу с 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В римский Колизей начнут пускать с июня, но по новым правилам

Спустя два месяца карантина известный памятник архитектуры готовится принять посетителей. Попасть на территорию комплекса возможно только по заранее забронированным билетам.

В римский Колизей начнут пускать с июня, но по новым правилам

На входе гостям измерят температуру и выдадут защитную маску. Для всех посетителей организуют безопасные маршруты, а на площади перед Колизеем откроют медпункт.

В римский Колизей начнут пускать с июня, но по новым правилам

Помимо основного строения, гости также смогут посетить Римский форум и Палатинский холм.

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Новости Италии. Римский Колизей возобновит работу с 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя два месяца карантина известный памятник...
 
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