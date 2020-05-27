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Состоялись матчи 1/4 финала теннисного турнира в Чехии

27.05.2020 16:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Состоялись матчи 1/4 финала теннисного турнира в Чехии

В Чехии продолжается теннисный турнир, в котором принимают участие ведущие местные игроки. Состоялись матчи 1/4 финала.

В женской сетке обошлось без сюрпризов. Фаворитки одержали победы и вышли в полуфинал. Петра Квитова, посеянная под первым номером, обыграла Барбору Крейчикову со счётом 7:6, 6:2. В полуфинале Квитова сыграет с Катериной Синяковой. Во втором полуфинале встретятся Барбора Стрыцова и Каролина Мухова. 

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В Чехии продолжается теннисный турнир, в котором принимают участие ведущие местные игроки. Состоялись матчи 1/4 финала. В женской сетке обошлось без сюрпризов....
 
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