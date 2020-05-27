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Новый резидент СЭЗ "Брест" займется деревообработкой

27.05.2020 18:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новый резидент свободной экономической зоны "Брест" создаст производство в сфере деревообработки, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главы администрации СЭЗ Александр Шукайло.

Новый резидент СЭЗ "Брест" займется деревообработкой

ООО "Савантдрев" - предприятие с белорусским капиталом. Согласно бизнес-плану компания намерена инвестировать в организацию производства 500 тыс. евро. Здесь будут заниматься деревообработкой и производством пиломатериалов - досок, бруса, различных строительных конструкций. Из отходов древесины планируют изготавливать топливные гранулы (пеллеты) - весьма популярные за рубежом, в том числе в странах Евросоюза. До 85% производимой продукции "Савантдрев" рассчитывает поставлять на внешний рынок.

"Предприятие будет работать на производственной площадке в районе ул.Красногвардейской в областном центре. В ближайших планах резидента - выкупить через аукцион производственное здание на территории СЭЗ и реконструировать его. Начать выпуск продукции планируют в следующем году. Во время реализации инвестиционного проекта ООО намерено создать не менее 15 рабочих мест", - дополнил замглавы администрации.

Фото СЭЗ "Брест"

Фото СЭЗ "Брест"

"Савантдрев" стало 71-м резидентом свободной экономической зоны "Брест". Сейчас на предприятиях СЭЗ трудятся свыше 21,5 тыс. человек. С момента образования СЭЗ общий объем инвестиций превысил $1,6 млрд.

В соответствии с указом главы государства в конце апреля текущего года в состав СЭЗ включены два земельных участка общей площадью 105,5 га, расположенных в Ивацевичах и Ивацевичском районе. Новые территории планируют использовать для реализации инвестиционных проектов с участием иностранного капитала. Сейчас свободная экономическая зона включает 17 участков в Бресте и Брестском районе, Барановичах, Пинске, Кобрине, Ганцевичах, Ивацевичах и Ивацевичском районе. Общая площадь СЭЗ составляет более 10,8 тыс. га.

 
Теги: Брест
 
 
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