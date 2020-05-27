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В Кобрине бизнес-леди платила зарплату «в конвертах» и задолжала государству более 150 тысяч рублей
27.05.2020 18:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в отношении бизнес-леди из Кобрина.
Коммерческое предприятие под ее руководством торговало непродовольственной группой товаров. На протяжении пяти лет здесь не отражали в бухгалтерском учете дополнительную прибыль от транспортных услуг и продажи запчастей сельхозпредприятиям. «Неучтенку» директор тратила на собственные нужды и зарплату «в конвертах».
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Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в отношении бизнес-леди из Кобрина. Коммерческое предприятие под ее...
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