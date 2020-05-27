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В Кобрине бизнес-леди платила зарплату «в конвертах» и задолжала государству более 150 тысяч рублей

27.05.2020 18:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в отношении бизнес-леди из Кобрина.

В Кобрине бизнес-леди платила зарплату «в конвертах» и задолжала государству более 150 тысяч рублей

Коммерческое предприятие под ее руководством торговало непродовольственной группой товаров. На протяжении пяти лет здесь не отражали в бухгалтерском учете дополнительную прибыль от транспортных услуг и продажи запчастей сельхозпредприятиям. «Неучтенку» директор тратила на собственные нужды и зарплату «в конвертах».


Начальник Кобринского межрайотдела УДФР КГК по Брестской области Александр Кондратюк рассказал:

—Предприятие недоплатило в бюджет свыше 150 тысяч рублей налогов. В отношении директора возбуждено уголовное дело. На ее имущество наложен арест. Ведется предварительное расследование.

 
 
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  Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в отношении бизнес-леди из Кобрина. Коммерческое предприятие под ее...
 
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