В Кобрине бизнес-леди платила зарплату «в конвертах» и задолжала государству более 150 тысяч рублей

Источник материала: Виртуальный Брест

Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в отношении бизнес-леди из Кобрина.





Коммерческое предприятие под ее руководством торговало непродовольственной группой товаров. На протяжении пяти лет здесь не отражали в бухгалтерском учете дополнительную прибыль от транспортных услуг и продажи запчастей сельхозпредприятиям. «Неучтенку» директор тратила на собственные нужды и зарплату «в конвертах».



Начальник Кобринского межрайотдела УДФР КГК по Брестской области Александр Кондратюк рассказал:



—Предприятие недоплатило в бюджет свыше 150 тысяч рублей налогов. В отношении директора возбуждено уголовное дело. На ее имущество наложен арест. Ведется предварительное расследование.