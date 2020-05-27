В ТРЦ у Дроздов появились объявления, что 5 июня там закрывается ProStore. Что случилось?

Источник материала: Tut.by

Гипермаркет ProStore в ТРЦ Arena City на проспекте Победителей закрывается с 5 июня, сказано в объявлениях, которые повесили в самом торговом центре. Почему принято такое решение и что может быть дальше — читайте в материале.



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Недавно мы писали , что в марте Экономический суд Минска признал ничтожным договор аренды, на основании которого ProStore работает в ТРЦ Arena City. Апелляционная жалоба, рассмотренная 20 мая, оставила это решение в силе. Но сейчас оператор ProStore подал кассационную жалобу на этот приговор.

Почему Arena City приняла такое решение?

ТРЦ Arena City управляет компания «Парагис». Она выступает арендодателем. Как рассказала замдиректора «Парагиса» по правовым и кадровым вопросам Анна Тельпукова, после вынесения решения суда они предложили оператору гипермаркета ProStore (компании «Просторитейл») рассчитаться за аренду и коммуналку согласно условиям, которые были прописаны в договоре аренды, который действовал до заключения того договора, который признан судом ничтожным. Примерная сумма — около 2,2 миллиона рублей. Также «Парагис» предложил заключить с «Просторитейл» новый договор аренды на три месяца «ввиду ребрендинга торгового центра и планируемого открытия нового продуктового ритейлера».



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Но, как следует из ответа «Просторитейл», они не готовы согласиться на это предложение до рассмотрения кассационной жалобы. Причина — несогласие с решением суда и ретроспективное повышение ставки аренды и коммунальных платежей.

От себя предположим, что «Парагис» трактует решение суда как вступившее в законную силу, а «Просторитейл» — как не подлежащее исполнению до завершения процесса обжалования во всех инстанциях.

«Просторитейл» сообщает, что после кассации готов рассматривать вопросы досрочной выплаты арендных и коммунальных платежей. Но в «Парагисе» говорят, что это их не устраивает потому, что из-за отсутствия выплат от «Простора» у них у самих появляются долги за коммуналку и по лизинговым платежам банку. Дело в том, что гипермаркет генерирует почти треть выручки от аренды. Опять же, вопрос и в трактовке «Парагисом» решения как вступившего в законную силу:

— Какие-либо договорные отношения между «Парагисом» и «Просторитейлом» отсутствуют. В связи с чем нами принято решение о прекращении подачи электроэнергии, — говорит Анна Тельпукова.

Если вопрос не решится в ближайшее время, то у ProStore действительно не будет физической возможности работать без электричества.

В чем была проблема?

Напомним, 23 марта Экономический суд Минска признал договор аренды , на основании которого ProStore работает в Arena City, ничтожным потому, что он не был согласован с лизингодателем — Белагропромбанком.

Дело в том, что раньше Arena City управляла подконтрольная семье Чижа компания «Простор-Трейд», у которой был заключен договор аренды с оператором гипермаркета ProStore. Но потом банк решил сменить управляющую торговым центром компанию.

Как следует из решения суда, «Простор-Трейд» об этом знала и незадолго до своего ухода от управления ТРЦ заключила с оператором ProStore новый договор аренды, который был менее выгоден оператору Arena City, а более выгоден оператору гипермаркета. Например, согласно нему снизились арендные и коммунальные платежи, а отсрочка по ним составляет 180 дней. Ответственность за просрочку была не прописана.

Вскоре новым оператором ТРЦ стала компания «Парагис», которой перешел и этот договор аренды. Она посчитала его невыгодным для себя и пошла в суд.