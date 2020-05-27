ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В ТРЦ у Дроздов появились объявления, что 5 июня там закрывается ProStore. Что случилось?

27.05.2020 18:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гипермаркет ProStore в ТРЦ Arena City на проспекте Победителей закрывается с 5 июня, сказано в объявлениях, которые повесили в самом торговом центре. Почему принято такое решение и что может быть дальше — читайте в материале.


Фото предоставлено читателем

Недавно мы писали, что в марте Экономический суд Минска признал ничтожным договор аренды, на основании которого ProStore работает в ТРЦ Arena City. Апелляционная жалоба, рассмотренная 20 мая, оставила это решение в силе. Но сейчас оператор ProStore подал кассационную жалобу на этот приговор.

Почему Arena City приняла такое решение?

ТРЦ Arena City управляет компания «Парагис». Она выступает арендодателем. Как рассказала замдиректора «Парагиса» по правовым и кадровым вопросам Анна Тельпукова, после вынесения решения суда они предложили оператору гипермаркета ProStore (компании «Просторитейл») рассчитаться за аренду и коммуналку согласно условиям, которые были прописаны в договоре аренды, который действовал до заключения того договора, который признан судом ничтожным. Примерная сумма — около 2,2 миллиона рублей. Также «Парагис» предложил заключить с «Просторитейл» новый договор аренды на три месяца «ввиду ребрендинга торгового центра и планируемого открытия нового продуктового ритейлера».


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Но, как следует из ответа «Просторитейл», они не готовы согласиться на это предложение до рассмотрения кассационной жалобы. Причина — несогласие с решением суда и ретроспективное повышение ставки аренды и коммунальных платежей.

От себя предположим, что «Парагис» трактует решение суда как вступившее в законную силу, а «Просторитейл» — как не подлежащее исполнению до завершения процесса обжалования во всех инстанциях.

«Просторитейл» сообщает, что после кассации готов рассматривать вопросы досрочной выплаты арендных и коммунальных платежей. Но в «Парагисе» говорят, что это их не устраивает потому, что из-за отсутствия выплат от «Простора» у них у самих появляются долги за коммуналку и по лизинговым платежам банку. Дело в том, что гипермаркет генерирует почти треть выручки от аренды. Опять же, вопрос и в трактовке «Парагисом» решения как вступившего в законную силу:

— Какие-либо договорные отношения между «Парагисом» и «Просторитейлом» отсутствуют. В связи с чем нами принято решение о прекращении подачи электроэнергии, — говорит Анна Тельпукова.

Если вопрос не решится в ближайшее время, то у ProStore действительно не будет физической возможности работать без электричества.

В чем была проблема?

Напомним, 23 марта Экономический суд Минска признал договор аренды, на основании которого ProStore работает в Arena City, ничтожным потому, что он не был согласован с лизингодателем — Белагропромбанком.

Дело в том, что раньше Arena City управляла подконтрольная семье Чижа компания «Простор-Трейд», у которой был заключен договор аренды с оператором гипермаркета ProStore. Но потом банк решил сменить управляющую торговым центром компанию.

Как следует из решения суда, «Простор-Трейд» об этом знала и незадолго до своего ухода от управления ТРЦ заключила с оператором ProStore новый договор аренды, который был менее выгоден оператору Arena City, а более выгоден оператору гипермаркета. Например, согласно нему снизились арендные и коммунальные платежи, а отсрочка по ним составляет 180 дней. Ответственность за просрочку была не прописана.

Вскоре новым оператором ТРЦ стала компания «Парагис», которой перешел и этот договор аренды. Она посчитала его невыгодным для себя и пошла в суд.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему принято такое решение и что может быть дальше - читайте в материале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Смолевичская «Виктория» провела спарринг с мужской командой СДЮШОР-Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика