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Без вариантов? Литва откроет границы для стран, где коэффициент коронавируса не выше 25.

27.05.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С июня Литва разрешит прибытие из тех стран, где уровень заражения инфекцией за последние две недели не превышал 25 случаев на 100 тысяч жителей, пишетDelfi.lt.


DELFI / Andrius Ufartas


Туристам из таких стран не надо будет изолироваться в течении двух недель. Список стран будет каждый понедельник публиковать министр здравоохранения.

Беларусь пока не может рассчитывать на открытие границ с Литвой. У нас в стране этот показатель далек от 25 — почти 140 на 100 тысяч жителей. Чтобы претендовать на попадание в заветный список министра здравоохранения страны-соседки, у нас должно фиксироваться не более 150 случаев заражение в день.
 
 
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С июня Литва разрешит прибытие из тех стран, где уровень заражения инфекцией за последние две недели не превышал 25 случаев на 100 тысяч жителей, пишетDelfi.lt.
 
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