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Белорусский профессор раскрыл, сколько должен стоить российский газ

27.05.2020 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский профессор раскрыл, сколько должен стоить российский газ

Белорусский учёный-экономист, математик, аналитик, доктор физико-математических наук, профессор, декан экономического факультета БГУ Михаил Ковалёв рассказал в эфире программы «ОбъективНо», какая цена на газ на нашем Евразийском рынке считается справедливой и есть ли решение этого «газового вопроса», которое устроило бы всех и при этом соответствовало бы духу интеграции?

Напомним, что входная цена российского газа на границе Германии в первом квартале этого года составила 112 долларов за тысячу кубометров. Беларусь платит 127. Такая ситуация – когда Беларусь платит за газ больше, чем Европа – возникла впервые с 2000 года.

В этом месяце стороны еще раз сядут за стол переговоров, Сергей Румас считает, что у белорусской стороны хорошие шансы. Каким будет время председательства Беларуси в ЕАЭС? Используем ли мы этот шанс?

Подробности в видео


Фото: ria.ru

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Белорусский учёный-экономист, математик, аналитик, доктор физико-математических наук, профессор, декан экономического факультета БГУ Михаил Ковалёв рассказал в...
 
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