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Роуминг Беларуси с Россией планируют отменить в сентябре

27.05.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и Россия по-прежнему планируют отменить роуминг в сентябре 2020 г. И это несмотря отставание от намеченного графика по реализации двух первых этапов соответствующей «дорожной карты».

 Об этом со ссылкой на РИА Новости сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Как отметили в Министерстве связи и информатизации Беларуси, переговоры по отмене роуминга на территории Союзного государства ведутся с 2017 г. Такое поручение ведомства и сотовые операторы двух стран получили от Высшего Госсовета Союзного государства. В конце 2019 г. утверждена «дорожная карта». По ее условиям плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 г. Подчеркивается, что все договоренности вступят в силу одномоментно.


Отмена роуминга предполагает три этапа. В первую очередь сотовые компании должны договориться между собой и установить симметричные ставки на услуги пропуска трафика. Второй этап — снижение межоператорских оптовых тарифов на услуги международного роуминга (голос, SMS, передача данных). По итогам третьего этапа ожидается, что операторы установят абонентские розничные тарифы на услуги международного роуминга.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия по-прежнему планируют отменить роуминг в сентябре 2020 г. И это несмотря отставание от намеченного графика по реализации двух первых этапов...
 
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