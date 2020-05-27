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COVID-19 подтвердился у 20 сотрудников БелАЭС в Островце
27.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Диагноз COVID-19 подтвердился у 20 сотрудников Белорусской атомной электростанции в Островце. Они находятся под контролем медиков, болезнь у большинства протекает бессимптомно или в легкой форме, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
На самоизоляции находится больше сотни человек как контакты первого уровня. В Минэнерго сообщили, что работы на БелАЭС идут в штатном режиме.
«На стройке сейчас работает более 4 тысяч человек. Нужно не допустить распространения этой заразы. Мы для этого принимаем все меры. В их числе – своевременная блокировка пропусков, в частности тех, кто уехал в отпуск. После возвращения без дополнительного контроля этот человек не зайдет на площадку», – отметил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.
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Они находятся под контролем медиков, болезнь у большинства протекает бессимптомно или в легкой форме.
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