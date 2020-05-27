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Умудрились спрятать в поезде 2 700 пачек сигарет. В Польше нашли контрабанду из Беларуси
Источник материала: Партизан
Польские пограничники и таможня предотвратили контрабанду более 2 700 пачек сигарет, спрятанных под грузовым поездом, который следовал из Беларуси в Польшу.
Фото: strazgraniczna.pl
Об этом сообщил
Уточняется, что контрабанду обнаружили в понедельник сотрудники Надбужанского погранотдела и таможенной инспекции Тересполя во время проверки состава.
Нелегальный товар, оценочная стоимость которого составляет около 40 тысяч злотых, завернутый в черную пленку, был скрыт в платформах нескольких вагонов.
Обслуживающая поезд бригада пояснила, что не имеет отношения к данному незаконному грузу.
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Польские пограничники и таможня предотвратили контрабанду более 2 700 пачек сигарет, спрятанных под грузовым поездом, который следовал из Беларуси в Польшу.
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