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Умудрились спрятать в поезде 2 700 пачек сигарет. В Польше нашли контрабанду из Беларуси

28.05.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польские пограничники и таможня предотвратили контрабанду более 2 700 пачек сигарет, спрятанных под грузовым поездом, который следовал из Беларуси в Польшу.


Фото: strazgraniczna.pl

Об этом сообщил сайт strazgraniczna.pl.

Уточняется, что контрабанду обнаружили в понедельник сотрудники Надбужанского погранотдела и таможенной инспекции Тересполя во время проверки состава.

Нелегальный товар, оценочная стоимость которого составляет около 40 тысяч злотых, завернутый в черную пленку, был скрыт в платформах нескольких вагонов.

Обслуживающая поезд бригада пояснила, что не имеет отношения к данному незаконному грузу.
 
 
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Польские пограничники и таможня предотвратили контрабанду более 2 700 пачек сигарет, спрятанных под грузовым поездом, который следовал из Беларуси в Польшу.
 
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