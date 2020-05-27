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В проектах КоАП и ПИКоАП смягчена ответственность по 236 составам правонарушений. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель главы Администрации Президента, руководитель межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности Ольга Чуприс, передает корреспондент БЕЛТА.





В обновленных кодексах существенно снижен карательный уклон. Такую задачу перед комиссией ставил глава государства. В итоге в проектах КоАП и ПИКоАП смягчили ответственность по 236 составам правонарушений. "Снижены нижний либо верхний предел санкции. Где-то снизили и тот и другой либо вообще убрали нижний предел. Это дает возможность правоприменителю в зависимости от обстоятельств дела с учетом личности правонарушителя применять достаточно мягкую меру административной ответственности", - пояснила Ольга Чуприс.





Кроме того, предусмотрена возможность наложения штрафа в размере меньшем, чем нижний предел санкции, если он установлен. "При наличии значительного количества смягчающих обстоятельств возможно наложение административного взыскания, которое в два раза меньше предусмотренного санкцией конкретной нормы", - добавила руководитель экспертной комиссии.





Усилена профилактическая роль кодексов. "Установлена возможность привлечения не к административной ответственности, а к профилактической мере в виде замечания или предупреждения, когда совершен административный проступок", - отметила Ольга Чуприс.





Сегодня в Администрации Президента прошло очередное заседание комиссии, где ее руководитель проинформировала, что из КоАП и ПИКоАП исключены около 50 статей и порядка 150 составов административных правонарушений. Цифра пока примерная, более точная станет известна в ближайшее время. Эксперты провели системную инвентаризацию действующих норм. По возможности исключили те, что не применялись в течение трех лет, а также те, что носят формальный характер и не связаны с наступлением реальных вредных последствий (например, нарушение сроков постановки на учет в налоговом органе), имеют гражданскую правовую природу (присвоение авторского права или принуждение к соавторству). В то же время сохранены редко применяющиеся на практике нормы за серьезные нарушения, которые носят предупредительный характер и нужны, чтобы сдерживать потенциальных нарушителей. Например, статья об ответственности за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений.





Для субъектов хозяйствования закреплен следующий принцип: юрлицо привлекается к ответственности, когда применения мер воздействия в отношении виновного работника недостаточно из-за причинения правонарушением значительного ущерба. "Во многих случаях это позволит исключить двойную ответственность", - пояснила замглавы Администрации Президента.

Оптимизировано количество госорганов и должностных лиц, уполномоченных на ведение административного процесса. Одновременно усилена роль прокуратуры в административном процессе. При осуществлении надзорных функций прокурор будет вправе составлять протоколы по любым составам административных правонарушений.

Обеспечено максимально оперативное ведение административного процесса. Так, если человек признает вину, то протокол не составляется, а сразу выносится постановление о привлечении к ответственности. Существенно упрощена процедура доказывания при наличии фото- и видеозаписи. В этом случае другие доказательства могут не собираться. В КоАП введена отдельная глава, касающаяся лиц, не достигших 18 лет.

Проекты КоАП и ПИКоАП направлялись на общественное обсуждение, и многие нормы в них закрепились благодаря замечаниям людей. Так, по их инициативе эксперты предусмотрели ответственность за нарушение правил содержания любых животных, а не только собак и кошек. А вот от наказания за неуважение к педагогу решили отказаться.

Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры , Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, других ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Руководит комиссией заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.