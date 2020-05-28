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Межведомственная комиссия обсудила проекты кодексов об административных правонарушениях

28.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Межведомственная комиссия обсудила проекты кодексов об административных правонарушениях

С акцентом на профилактику правонарушений и смягчение наказаний. На финишной прямой – проекты двух кодексов об административной ответственности. Их сегодня обсудили на заседании межведомственной экспертной комиссии в Администрации Президента.


Актуализировать документы с учетом реалий – поручение Главы государства. За дело взялась межведомственная экспертная комиссия. Своими предложениями делились депутаты, судьи, юристы и ученые. Более двух тысяч комментариев получили в ходе общественных обсуждений. В целом проекты кодексов позитивно восприняты населением. Отдельные инициативы вызвали дискуссию.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Такая работа проводилась по переработке кодексов в истории Республики Беларусь впервые. Акцент был сделан на совершенствование сегодняшней административной практики с акцентом на профилактическую составляющую. Скорректирован перечень госорганов, которые имеют право составлять протоколы об административной ответственности. Ряд статей административных кодексов будут скорректированы, отдельные статьи, которые практически не применяются, будут исключены». 

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: «Одна из задач, которая была поставлена Президентом при формировании комиссии, заключалась в том, чтобы существенно снизить карательный уклон Кодекса об административных правонарушениях, Процессуально-исполнительного кодекса. Этот вопрос решился таким образом, что в отношении 236 составов произошло снижение нижнего либо верхнего пределов санкций, а где-то верхнего и нижнего предела санкций или же нижний предел убран вообще». 

Такие изменения позволят смягчить меру административной ответственности. Конечно, все зависит от обстоятельств того или иного дела. Проекты кодексов будут еще доработаны, пройдут экспертизу, а затем их отправят на рассмотрение Главе государства.

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С акцентом на профилактику правонарушений и смягчение наказаний. На финишной прямой – проекты двух кодексов об административной ответственности. Их сегодня...
 
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