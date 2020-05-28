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Межведомственная комиссия обсудила проекты кодексов об административных правонарушениях
Источник материала: ОНТ
С акцентом на профилактику правонарушений и смягчение наказаний. На финишной прямой – проекты двух кодексов об административной ответственности. Их сегодня обсудили на заседании межведомственной экспертной комиссии в Администрации Президента.
Актуализировать документы с учетом реалий – поручение Главы государства. За дело взялась межведомственная экспертная комиссия. Своими предложениями делились депутаты, судьи, юристы и ученые. Более двух тысяч комментариев получили в ходе общественных обсуждений. В целом проекты кодексов позитивно восприняты населением. Отдельные инициативы вызвали дискуссию.
Такие изменения позволят смягчить меру административной ответственности. Конечно, все зависит от обстоятельств того или иного дела. Проекты кодексов будут еще доработаны, пройдут экспертизу, а затем их отправят на рассмотрение Главе государства.
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С акцентом на профилактику правонарушений и смягчение наказаний. На финишной прямой – проекты двух кодексов об административной ответственности. Их сегодня...
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