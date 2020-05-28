Три планеты перешли к ретроградному движению. Стоит ли беспокоиться?

Источник материала: ОНТ

В мае три планеты – Венера, Сатурн и Юпитер – стали ретроградными (изменили направление движения на небесной сфере), пишет РИА Новости. Раньше это считалось не очень хорошей приметой. Однако в Солнечной системе есть только один настоящий ретроград – Венера.

Еще в древности люди заметили, что планеты движутся по небосводу, а затем словно петляют. Большую часть времени они передвигаются с запада на восток – и вдруг разворачиваются, идут в обратном направлении. Этот момент называют стоянием.

В 1514 году Николай Коперник доказал, что Земля не центр мироздания, а тоже вращается вокруг Солнца, как остальные планеты. У всех есть своя орбита, а видимое нам ретроградное движение – это всего лишь результат их наложения. Так, Марс раз в два года максимально сближается с Землей, обгоняет ее и вычерчивает в небе s-образную петлю.

Все планеты по отношению к нашей определенный период следуют попятно, но это только видимость. Настоящий ретроград в Солнечной системе – это только Венера.

Если оказаться над Северным полюсом этой планеты, то можно заметить, что вокруг своей оси она крутится по часовой стрелке. Земля и другие планеты – против. Пока исследователям не удалось это объяснить. Однако ученые отметили сильное сходство Венеры с Землей (их даже называют близнецами). Одна из версий ретроградного движения Венеры связана с тем, что процессы, которые происходят в недрах и атмосфере планеты, так сильно замедлили вращение Венеры, что она в какой-то момент остановилась, а затем начала крутиться в другую строну.

Большинство наверняка чаще всего слышало о ретроградном Меркурии и о том, что в такой период часто происходят различные неприятности.

А что означают ретроградные Венера, Юпитер и Сатурн?

Ретроградный Сатурн (с 11 мая по 29 сентября 2020 года)

Это самый сложный из всех трех периодов, сообщает портал Instyle. В астрологии считается, что Сатурн управляет самодисциплиной, ответственностью и долгосрочным успехом. Когда он обычный, то может пролить свет на то, куда нам следует направить свои амбиции и как мы должны смотреть в будущее. Однако когда он ретроградный, у человека могут появиться сомнения по поводу того, правильно ли он делает все в своей жизни. Особенно осторожно нужно обращаться с финансами в это время.

Ретроградная Венера (с 13 мая по 25 июня 2020 года)

Это короткий, но мощный ретроградный период. В это время любовная сфера может подвергнуться негативным изменениям: пробуждаются старые чувства и обиды, вновь открываются эмоциональные раны, желание вернуть прошлые отношения и т.д. В этот период лучше быть менее активным.

Помимо романтической сферы, ретроградная Венера также может повлиять на внешность, причем негативно. А точнее не на саму внешность, а на мысли человека о ней.

Не удивляйтесь, если вы начнете ощущать беспокойно из-за своего цвета волос, состояния кожи или гардероба. Однако не стоит сразу устраивать перемены, поскольку в это время они могут быть неудачными. Лучше месяц повременить.

Ретроградный Юпитер (c 14 мая по 12 сентября 2020 года)

Ретроградный Юпитер заставит оглянуться на убеждения, которые отражают взгляд на мир. В это время расширится мышление. Некоторые могут осознать, что отклонились от принципов, которые когда-то поддерживали, если это произойдет, то появится выбор исправить все или принять новые ценности, которые лучше подходят в данный момент. Во время ретроградного Юпитера не стоит ни в чем спешить. Это время для терпения и самосознания.

Фото: soulsofsilver

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