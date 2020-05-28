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Три планеты перешли к ретроградному движению. Стоит ли беспокоиться?
Источник материала: ОНТ
В мае три планеты – Венера, Сатурн и Юпитер – стали ретроградными (изменили направление движения на небесной сфере),
Еще в древности люди заметили, что планеты движутся по небосводу, а затем словно петляют. Большую часть времени они передвигаются с запада на восток – и вдруг разворачиваются, идут в обратном направлении. Этот момент называют стоянием.
В 1514 году Николай Коперник доказал, что Земля не центр мироздания, а тоже вращается вокруг Солнца, как остальные планеты. У всех есть своя орбита, а видимое нам ретроградное движение – это всего лишь результат их наложения. Так, Марс раз в два года максимально сближается с Землей, обгоняет ее и вычерчивает в небе s-образную петлю.
Все планеты по отношению к нашей определенный период следуют попятно, но это только видимость. Настоящий ретроград в Солнечной системе – это только Венера.
Если оказаться над Северным полюсом этой планеты, то можно заметить, что вокруг своей оси она крутится по часовой стрелке. Земля и другие планеты – против. Пока исследователям не удалось это объяснить. Однако ученые отметили сильное сходство Венеры с Землей (их даже называют близнецами). Одна из версий ретроградного движения Венеры связана с тем, что процессы, которые происходят в недрах и атмосфере планеты, так сильно замедлили вращение Венеры, что она в какой-то момент остановилась, а затем начала крутиться в другую строну.
Большинство наверняка чаще всего слышало о ретроградном Меркурии и о том, что в такой период часто происходят различные неприятности.
А что означают ретроградные Венера, Юпитер и Сатурн?
Ретроградный Сатурн (с 11 мая по 29 сентября 2020 года)
Это самый сложный из всех трех периодов,
Ретроградная Венера (с 13 мая по 25 июня 2020 года)
Это короткий, но мощный ретроградный период. В это время любовная сфера может подвергнуться негативным изменениям: пробуждаются старые чувства и обиды, вновь открываются эмоциональные раны, желание вернуть прошлые отношения и т.д. В этот период лучше быть менее активным.
Помимо романтической сферы, ретроградная Венера также может повлиять на внешность, причем негативно. А точнее не на саму внешность, а на мысли человека о ней.
Не удивляйтесь, если вы начнете ощущать беспокойно из-за своего цвета волос, состояния кожи или гардероба. Однако не стоит сразу устраивать перемены, поскольку в это время они могут быть неудачными. Лучше месяц повременить.
Ретроградный Юпитер (c 14 мая по 12 сентября 2020 года)
Ретроградный Юпитер заставит оглянуться на убеждения, которые отражают взгляд на мир. В это время расширится мышление. Некоторые могут осознать, что отклонились от принципов, которые когда-то поддерживали, если это произойдет, то появится выбор исправить все или принять новые ценности, которые лучше подходят в данный момент. Во время ретроградного Юпитера не стоит ни в чем спешить. Это время для терпения и самосознания.
Фото: soulsofsilver
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В мае три планеты – Венера, Сатурн и Юпитер – стали ретроградными (изменили направление движения на небесной сфере), пишет РИА Новости. Раньше это считалось не...
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