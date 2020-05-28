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Стало известно, когда «Юность» и «Неман» узнают соперников в хоккейной Лиге чемпионов
Источник материала: ОНТ
Жеребьевка пройдет в среду, 3 июня. 32 команды будут разделены на 16 пар, которые сразятся в первом раунде плей-офф.
Накануне жеребьевки все участники турнира были распределены по двум корзинам в соответствии с их достижениями в своих национальных чемпионатах и позициями этих турниров в рейтинге Лиги чемпионов. В новом сезоне Беларусь в еврокубке представят два клуба – минская «Юность» и гродненский «Неман». Наши команды находятся во второй корзине.
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Жеребьевка пройдет в среду, 3 июня. 32 команды будут разделены на 16 пар, которые сразятся в первом раунде плей-офф. Накануне жеребьевки все участники турнира были...
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