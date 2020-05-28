Да это почти Volvo. Тест-драйв самого дорогого Geely в Беларуси - кросс-купе Geely FY11

Источник материала: Tut.by

«Это. Очень. Круто». Так сказал мой сосед, когда увидел возле подъезда Geely FY11. Правда, он ждет, когда под Борисовом начнут собирать минивэн. Наверное, не дождется. И Geely FY11, скорее всего, не дождется рук белорусских сварщиков и сборщиков. Но продаваться будет. Он не станет бестселлером, но уж точно поможет изменить мнение о марке Geely тем, кто еще сомневается.

Нам просто повезло. Этот автомобиль прибыл в качестве шоу-кара к открытию нового автосалона Geely на Маяковского, 2. Посмотреть и потрогать автомобиль можно будет уже через пару недель. А AUTO.TUT.BY не только потрогал, но и поездил. От души, но осторожно.





Плагиат? Не думаю

Пнуть Geely за сходство с BMW X6 — это так же предсказуемо, как выборы в Беларуси. Не надо. Давайте пинать по-очереди Mercedes GLE Coupe, Renault Arkana, Haval F7x. Какие еще кросс-купе вы знаете? Пинайте тоже. Если уж на то пошло, то сравнивать Geely FY1 нужно с BMW X4 и Mercedes GLC Coupe.

Законы жанра не позволяют сделать кросс-купе, радикально отличающееся от самого понятия «кросс-купе». Поэтому я лично пинать не буду. Купе-кроссовер «лепится» по определенным канонам — мускулистые боковины, покатая задняя часть, высокая поясная линия. Главное, что вышло пропорционально и гармонично. Остальное — вкусовщина.



В профиль Geely FY11 не отличается стопроцентной узнаваемостью. Но пропорции хороши

Но справедливости ради — увидишь Geely FY11 в городском потоке сбоку, и не сразу признаешь, что за автомобиль. Он похож на все кросс-купе разом. А вот уже спереди да сзади бросаются в глаза фамильные черты, коих европейские дизайнеры, работавшие над китайским кросс-купе, не пожалели.

По своим размерам — длина 4605 мм и колесная база 2700 мм — Geely FY11 играет в классе Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Mazda CX-5. И, собственно, намерен их на рынке и подвинуть. Да и много кого еще.





На тусовочной Октябрьской Geely FY11 произвел если не фурор, то явлений китайского кросс-купе народу. Ребята посмотрели снаружи, заглянули в салон, спросили про машину. Рассказал быстро и четко: полный привод, мотор от Volvo два литра 238 «коней», коробка — 8-диапазонная Aisin, комплектация — есть все. Ну почти все. «Надо брать!» — лаконично ответили ребята. И ни малейшего негатива в стиле «ай, китааааай…».

Для визуалов и кинестетиков



Фото: Павел Мурашко

Нет, правда. Визуально и тактильно автомобиль очень хорош. Причем все начинается с мелочей. Ключ-брелок лежит в кармане. Подходишь к машине — она открывается, отходишь — закрывается. Да еще в темноте услужливо подсвечивает дверные ручки.

Тяжелая дверь захлопывается с заметным усилием — дают о себе знать двойные уплотнители по периметру. Чем удивит интерьер Geely FY11?

Как проехавший 6 тысяч километров на его младшем брате — Geely Coolray — я не удивился. Потому что в некоторых элементах интерьеры их очень похожи. Рулевые колеса вообще одинаковые, блоки управления климатом — тоже близнецы. Изящная дизайнерская «ручка» на центральной консоли, кнопки управления дополнительными функциями — я все это уже видел. Но при этом архитектура разная. Интерьер Geely FY11 нарочито асимметричен. Центральный дисплей развернут в сторону водителя, правый и левый дефлекторы воздуховодов — разной формы.

Кожа, искусственная замша, алюминий, мягкий пластик — это все Geely FY11. За какую деталь салона ни возьмись — положительные ощущения. Все нажимается, щелкает, фиксируется с приятными усилиями.





Посадка водителя удобная, но вот если бы у кресел была еще регулируемая поддержка бедер — я бы хлопал в ладоши. А так — сдержанно хвалю. Передние кресла — перфорированные. А под кожей спрятаны не только подогрев, но и вентиляция. Есть память настроек. Если короче — здесь все по-взрослому, с внимание к мелочам.



Сзади по меркам класса просторно. И потолок, на удивление, не давит на голову даже высоким пассажирам

Если говорить о заднем диване, то он однозначно соотносится с понятием «кроссовер», а не «купе». То есть места там достаточно, при росте 186 см я не касался головой потолка. Есть широкий подлокотник с подстаканниками, подогрев сидений, два порта USB для зарядки гаджетов. Эх, еще бы отдельный пульт управления «климатом»… И можно еще придраться к отсутствию каких-либо регулировок заднего дивана.



Багажное отделение полностью соответствует уровню кросс-купе — широкий проем, но высота ограничена покатым задним стеклом

Дверь багажника открывается аж тремя способами — удержанием кнопки на брелоке-ключе, кнопкой на самой крышке багажника или взмахом ноги под задним бампером. Электропривод подъемного механизма имеется. Багажный отсек правильной формы, с широким проемом. Под полом есть парочка ниш для мелочей и хранится «докатка».

И для технофилов

Опций здесь — не счесть. Притом что к нам попала не максимально упакованная версия. Пластиковая заглушка за козырьком панели приборов намекает, что в «топе» в машине будет система проекции показаний на лобовое стекло.







Картинку с камер кругового обзора можно комбинировать в нескольких вариантах, рассматривать автомобиль сверху, сбоку, в три четверти, отдельно включать камеры справа или слева. В общем, вариантов масса. И отмечу хорошее разрешение камер — картинка просто отличная.

Что еще? Есть пять режимов движения (Спорт, Эко, Комфорт, Глубокий снег и Бездорожье), адаптивный круиз-контроль с системой удержания полосы движения, есть функция автоматического торможения, определения автомобилей в мертвой зоне, «автопарковщик». В дебрях мультимедийной системы я не копался, но там тоже есть все, что необходимо современному авто — все виды коммуникации со смартфоном, собственный накопитель для музыки и бог знает что еще. На версиях для китайского рынка есть голосовое управление, распознавание лица водителя, беспроводная зарядка. Будем надеяться, что такие машины доберутся и до нашего рынка.

Это наполовину Volvo

Коротко пробежимся по технике. Автомобиль построен на платформе CMA — той самой, на которой производится Volvo XC40. Не путайте с Geely Coolray, который имеет «тележку» BMA — с полузависимой задней балкой и только передним приводом.



Двигатель — от Volvo, выдает внушительные 238 л.с.

Под капотом Geely FY11 устанавливается двухлитровый бензиновый турбомотор разработки Volvo. Он выдает 238 л.с. В паре с ним идет восьмидиапазонный классический «автомат» производства Aisin. Эта же связка трудится и под капотом Volvo. Полный привод, правда, без излишеств вроде активных дифференциалов. Задняя ось подключается при помощи многодисковой муфты производства BorgWarner. Все это хозяйство, по заверениям производителя, должно разгоняться до сотни за 6,8 секунды. Ух ты! Проверю.

Немного «кросс», немного «спорт»





Когда речь заходит о купе-кроссоверах, все же подсознательно ожидаешь от автомобиля каких-то спортивных повадок, свойственных именно купе. На это намекают не только динамические показатели, но и шины. Много ли вы знаете китайских автомобилей с 20-дюймовыми дисками и резиной 245/45, да еще марки Goodyear Eagle F1. Такие же шины, только на дюйм больше, стоят на недавно протестированном Porsche Taycan.

Честно говоря, я не стал ходить вокруг да около. Сразу включил спорт-режим — и с места в карьер. И поначалу показалось, что 238 лошадиных сил что-то не слишком резво хотят везти Geely FY11. Старт с места немного задумчивый, а пушечного ускорения нет. Наверное, просто мои ожидания чуть-чуть не совпали с реальностью.



Но потом, кажется, машина поняла, чего я от нее хочу. И хотя задумчивость при старте не исчезла, реакции на нажатие педали газа стали острее и быстрее. Восьмидиапазонный «автомат» лихо скачет «вверх», но чуть притормаживает при переключениях «вниз».

Попробовал с секундомером прикинуть время разгона до «сотни». Метод, конечно, не самый точный, но хоть какое-то представление о цифрах дает. У меня получилось 7,2 секунды. И это отличный результат для еще необкатанной машины.



Крены умеренные, но рулевому управлению чуть больше бы информативности

Очень хотелось попасть на трек-день в Липках, но в день тест-драйва заездов не было. Пришлось довольствоваться закрытой площадкой. Восторгаться управляемостью не буду, но пару лестных слов скажу. Подвеска здесь — это разумный, на мой взгляд, компромисс, между управляемостью и комфортом. Потому что 20-дюймовые колеса на «зажатой» подвеске превратили бы Geely FY11 в зубодробительный аппарат. А так получилось найти приемлемый баланс. Шины хорошо держат в поворотах, крены умеренные. Но на неровностях автомобиль соскакивает с траектории, начинает поигрывать кузовом. Ну и на руле хотелось бы побольше обратной связи.

В обычных же режимах «спорта» в этом кросс-купе хватит за глаза. Разворотные петли на стандартных клеверных развязках вы будете вычерчивать, словно циркулем, испытывая приличные перегрузки. Да и «пострелять» с места тоже можно.

Но! Товарищи европейские инженеры, работавшие над Geely FY11. У меня вопрос — где звук? Или хотя бы его имитация. Я говорю о сочном и басовитом, но умеренно громком звуке выхлопа. Его нет. Есть лишь обыденный квартет четырех цилиндров, который сопровождается сипением наддува при интенсивном разгоне. Но в обычных режимах двигатель себя ничем не выдает. Работает себе и работает. Ровно настолько тихо, чтобы не обращать на него внимание.



На «грейдерной» гравийно дороге Geely FY11 изрядно потряхивает

Но если забыть о спортивных амбициях, то оказывается, что на Geely FY11 вообще приятно ездить. И даже можно расслабиться. Только периодические вздрагивания 20-дюймовых колес на ямах с острыми краями нарушает покой водителя и пассажиров. Да и покрытый лоскутами «заплат» асфальт подвеска тоже не любит.

А на попавшейся случайно гравийной дорожке Geely FY11 и вовсе задрожал всем телом. Поэтому я бы поступился красотой 20-дюймовых колес и выбрал бы шины на размер, а то и два меньше, но с более высоким профилем. И бог с ней, с этой управляемостью. Тем более, что и шумят эти огромные «лапти» изрядно. Более того — именно шум шин солирует при езде. Все остальные звуки сбалансированы и сливаются в единый тихий фон.





В трассовых режимах Geely FY11 стабилен, и только в колее может взбрыкнуть благодаря все тем же широченным колесам. Но это ладно.

Это не баг, это фича

Для меня на трассе главным открытием стала система удержания полосы движения. Объединившись с адаптивным круиз-контролем, она превращается в подобие автопилота. Geely FY11 привязывается к впередиидущему автомобилю, ускоряется и тормозит вместе с ним, а также придерживается выбранной полосы движения. То есть на какое-то время управление можно передать «автопилоту». Но вот что удивило. Большинство автомобилей уже спустя 15−20 секунд «требуют» вернуть руки на руль. Если это требование игнорировать — система отключается. Tesla так вообще за игнорирование таких сигналов может отключиться так, что активируется только после полной остановки.



«Автопилот» Geely FY11 может работать даже после парочки предупреждений о том, что пора взяться за руль

Но Geely FY11 не таков. Я решил провести эксперимент. Первый раз активировал «автопилот» на МКАД. Прошло, наверное, минут пять до момента, когда автомобиль подал первый сигнал о том, что неплох было бы водителю порулить самому. Этот сигнал я проигнорировал. «Автопилот» не отключился, а продолжил исправно исполнять свою функцию. Спустя несколько километров Geely FY11 снова намекнул мне, что пора бы и честь знать. Я с не меньшим упорством этот сигнал проигнорировал. Едем дальше. Кажется, только на третий раз «автопилот» после предупреждающего сигнала отключился. Но стоило на секунду схватить рулевое колесо, как он снова активировался. Правда, после моих экспериментов промежутки между предупреждающими сигналами стали короче. Но это не точно.

Есть ли жизнь после 30 тысяч долларов?





Точные цены на Geely FY11 еще не объявлены. Но по слухам и домыслам топовая версия будет стоить около 32−33 тысяч долларов. И тут наступает этакий потребительский рубикон, когда все привыкшее к формуле «китайское — значит дешевое» существо кричит — да не может китайский автомобиль стоить 30 тысяч долларов! Это проблема. Но она временная. Белорусы уже раскупают Atlas, который в топовых комплектация стоит 23 тысячи долларов. Но Geely FY11 — автомобиль совершенно другого уровня. Его будут покупать не на последние и по льготному кредиту. Кстати, в ближайшее время уже начнут принимать заказы на кросс-купе, а машина будет доступна для тест-драйва. И попробовать ее точно стоит.

Нам запомнилось



Под полом багажника есть органайзер



В багажнике предусмотрены крючки для пакетов и розетка на 12В



Фирменный орнамент Geely есть везде



Панель приборов — полностью виртуальная



Заглушки вместо кнопок на центральной консоли намекают на то, что есть еще более оснащенные версии



Спинки задних сидений вровень с полом не складываются



В панорамной крыше есть открывающийся люк



Защита мотора — даже не пластиковая, а какая-то «фетровая». Нужна металлическая



Шайба переключения режимов движения выглядит стильно



В салоне понравились вставки из искусственной замши, похожей на алькантару



Селектор трансмиссии — отдельный дизайнерский изыск



Центральный бокс-подлокотник совсем невелик и не имеет охлаждения. Впрочем, и в бардачке охлаждения тоже нет



Ключ-брелок выглядит стильно



У задних пассажиров есть подогрев сидений и возможность зарядить мобильные телефоны