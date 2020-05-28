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«Май - это обещание счастья». Если вам нужен был текст про то, что все будет хорошо, вот он

28.05.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Александр Зантович считает, что у нас и так навалом плохих новостей. Поэтому сегодня ностальгирует, вспоминая, какими счастливыми мы были в конце мая. И, возможно, еще можем быть? Как вы думаете?

  • Александр ЗантовичПисатель, блогер, работник банка. Ведет колонку на LADY с 2013 года

В школе я обожал конец мая. Заканчивается последняя четверть. Заканчивается учебный год. Все, что можно было сделать ради оценок, уже сделано. Классы наполнялись особенно ярким солнечным светом, в лучах которого кружились веселые пылинки. А душа наполнялась умиротворением. Сидишь, смотришь в окно и жмуришься от удовольствия. Какие там уроки — ты расслаблен и спокоен.

И учителя становились такими же безмятежными: мягкими, сговорчивыми. У них тоже конец учебного года, тоже солнце.

После школы радостно топаешь домой, размахивая портфелем. Воздух теплый, ветерок мягкий. Зелень вокруг яркая, свежая до хруста. Таких оттенков зеленого, которых в природе и быть не может, как будто пейзаж разрисовали заграничными фломастерами. Листья маленькие, мягкие, нежные. Нет еще ни пыли на них, ни грубости.


И все цветет. Кусты цветут, березы, каштаны с огромными белыми свечками стали похожи на именинный торт. Во дворе цветет дикая яблоня — и это очень красиво, когда целое дерево сплошь в цветах. А в траве — отчаянно желтые одуванчики. Идешь по газону, как по ковру. Брюки в пыльце, но почему-то совсем не жаль.

Становится полным-полно птиц. К городским жителям, воробьям и голубям, добавляются перелетные: синички, скворцы, ласточки. За городом — изящные аисты. Птиц не всегда видно, зато очень хорошо слышно. В мае их голоса заглушают даже грохот трамваев.


Есть минусы, конечно. В мае тебя везут в деревню. Неизменная трудовая повинность два раза в год — картошка. Не хочется, конечно, но бабушке с дедушкой надо помочь. К тому же сажать легче, чем копать. Топаешь в резиновых сапогах по борозде и укладываешь куски картофелин в ароматную землю глазками вверх, чтобы им проще было расти. К вечеру ноги гудят, спина отваливается, а грязь, кажется, забилась под ногти навсегда. После плотного ужина большая семья укладывается отдыхать по всем комнатам большого деревянного дома.

Зачем мы это делаем, спрашиваешь ты. Ведь картошка есть в любом магазине и стоит копейки.

Только спустя годы ты поймешь, как это было хорошо. Когда стариков не станет и большая семья перестанет собираться в большом деревянном доме. В магазине картошка есть, и египетская, и местная, да только вот своей не купишь.


А еще с возрастом начинаешь любить грядки.

Нет, сам я в них не копаюсь. Но к тем, кто этим занимается, уже отношусь с уважением и пониманием. Потому что это каждый раз маленькое чудо. Из маленькой семечки, зарытой в теплую землю, появляется растение, новая жизнь. Все лето потом можно любоваться, как ровными рядками тянется к свету то, что ты сотворил.

В мае прилетают обычно первые грозы. Мои любимые — те, что случаются ночью. Выключаешь везде свет, выходишь на балкон и смотришь на этот грандиозный спектакль. На тяжелые плотные тучи, на всполохи там, внутри фронта, втягиваешь ноздрями воздух. Считаешь секунды от молнии до грома, как в детстве: приближается или удаляется.

А потом на секунду все затихает и накатывает волной из темноты шум ливня. Крупные капли тяжестью своей пригибают ветви, стучат в окна, падают на лицо. И перед тем, как сбежать в уютное тепло, ты подставишь ладонь под небесную росу и почувствуешь, что дождь теплый.

И день рождения родителей тоже в мае. В моей семье все весенние. Мы собираемся за столом-книгой, который вытаскиваем с балкона с отцом, едим салаты и мясо из духовки, пьем вино и кофе, разговариваем. Я смотрю на них и радуюсь. Дай бог и нам с женой также на пенсии друг другу улыбаться, отпуская добрые шутки.


Идиот, кто придумал, что рожденные в мае будут всю жизнь маяться. Все зависит от нас. И семейные праздники почти не портит укол сожаления, что это не навсегда, потому что никто не вечен.

Даже чудесный май, который гораздо лучше звучит по-белорусски, травень, тоже не вечен и скоро закончится. Но в том и прелесть, что после — целое лето! Каникулы детей, аромат горячих сосен, рыбалка, шашлыки с друзьями, черные от лесных ягод языки, молочный шоколад загара, прохлада водоемов и запутавшийся в волосах запах солнца.


В мае нет темноты, холода и слякоти зимних месяцев. Нет грусти и меланхолии осени. И неуютной угловатости марта с апрелем тоже.

Май удивительно хорош собой, он теплый, добрый и светлый.

Май — это обещание, что все будет хорошо, которое всегда сбывается.

 
Теги: Новости
 
 
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Наш колумнист Александр Зантович считает, что у нас и так навалом плохих новостей. Поэтому сегодня ностальгирует, вспоминая, какими счастливыми мы были в конце мая....
 
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