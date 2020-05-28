«Я смотрела на себя в зеркало и плакала». Три истории кардинального преображения

Источник материала: Tut.by

Изменения не всегда даются легко: даже если человек понимает, что перемены необходимы, он может внутренне им противиться. Сказываются страхи, незнание, неуверенность в себе. Но если постепенно шаг за шагом двигаться к цели, ее можно достигнуть. Вместе с Herbalife Nutrition мы поговорили с тремя белорусками, которые однажды решились на изменения, и это перевернуло их жизнь.

«Стилисты оставили только одну пару обуви и платье»

Татьяна — мать троих детей. Сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком, а раньше работала концертмейстером. Закончила Гимназию-колледж искусств им. Ахремчика в Минске, гродненский филиал Белорусской государственной академии музыки. Карьера девушки складывалась успешно, вместе с подругой она создала в Гродно два музыкальных коллектива и объехала с гастролями пол-Европы. А потом вышла замуж и переехала в Минск.

— Мы с мужем планировали троих, и у нас получилось, — рассказывает Татьяна. — Но в декрете я стала закрытой, мой кругозор сузился до семьи и детей. Я понимала, что прежней музыкальной жизни уже не будет, но мне было страшно что-то начинать.



Татьяна

К этим ощущениям добавилось недовольство своим отражением в зеркале.

— Я выросла в семье, где внешнему виду уделяли немного внимания. Одевалась строго и скромно, долгое время не могла признаться себе, что мне хочется получать удовольствие от одежды. Так как фигура после беременности сохранилась, часто надевала додекретную одежду. Хотя я видела, что она морально устарела, — вспоминает собеседница.

Татьяна пыталась обновить гардероб самостоятельно, но искала в магазинах понятные ей фасоны, часто ошибалась с выбором цвета. В итоге шопинг стал разочарованием. Девушка обратилась к стилистам Екатерине Белевич и Юлии Петруненко.

— Они пришли ко мне на разбор гардероба. Оставили только одну пару обуви и платье. Я считала его вечерним, а они сказали, что можно добавить к нему рюкзак и кроссовки — и с ребенком в песочницу ходить. Испугали меня этим ужасно, но муж убедил пойти на вторую встречу, — смеется Татьяна.



2017 год. Фото из личного архива Татьяны

Изменения дались не сразу.

— Мы выбирали одежду в бутиках, в которые я раньше не заходила. Думала, что они не для простых смертных. Стилисты надевали на меня длинные юбки с принтами, пиджаки оверсайз. Я смотрела на себя и не понимала, зачем мне это надо. Но в итоге им удалось мне что-то купить, — рассказывает девушка.

Оказалось, что Татьяне идут яркие цвета. На смену серому и бежевому пришли красный и желтый. Появился пуховик цвета фуксии, хотя раньше героиня выбирала практичный черный.

— Вначале ходила в этой одежде, шокируя родственников, — признается собеседница. — Мне казалось, что на меня не обращают внимания мужчины, ведь фигура скрыта. Но в итоге я поняла, что слишком робко ношу эти смелые образы. И когда я накрасила глаза и пошла уверенной походкой, словила кайф от сочетаний цветов и длин, от того, что я такая, какая есть, то недолго ждала комплиментов.





Татьяна закончила курсы по макияжу, сейчас учится на курсе «Сам себе стилист». У нее появилась смелость выбросить старые вещи, которые ей не подходят.

— В результате у меня осталось пять-семь вешалок с одеждой, которую ношу постоянно. Я могу сходить в ней и на родительское собрание, и в театр. В гардеробе появилась рациональность, которая мне близка. Мне нравится идея, что вещь нужно покупать и носить до дыр пару сезонов, а потом выбрасывать, — говорит героиня.

Благодаря правильно подобранному гардеробу Татьяна почувствовала себя раскованнее, охотнее выходит с мужем на вечеринки, хотя раньше всегда находила повод остаться дома.

Когда внешне Татьяна стала чувствовать себя комфортно, то обратилась к психологу. Со временем увлечение психологией стало серьезным.

— Я планирую развиваться в этом направлении, хожу на личные консультации, прохожу курсы, — рассказывает собеседница. — Не знаю, насколько это выстрелит в будущем. Возможно, я смогу помогать людям или просто вырасту как личность и решу свои внутренние проблемы.

«Консультант по питанию не верила, что я сброшу 25 килограммов»

Анастасия работает лаборантом. Замужем, воспитывает двоих детей. Год назад она весила 90 килограммов и безуспешно боролась с лишним весом почти десять лет.

— Внешние данные сказались на самооценке. Я смотрела на себя в зеркало и плакала, не хотела фотографироваться, страдала. Не носила платья, ничего себе не позволяла. Даже если покупала вещь под хорошее настроение, то потом она просто висела в шкафу, — рассказывает героиня.



Анастасия

Девушка неоднократно пыталась похудеть, но ей удавалось сбросить только пару килограммов. Она даже пробовала заниматься тайским боксом, но это не привело к желаемому результату. Прошлой осенью Анастасия увидела афишу телепроекта «Галерея красоты» и подала заявку на участие.

— Я давно мечтала попасть на проект, где дадут пинок, чтобы начать действовать, — объясняет собеседница. — Когда меня пригласили на открытый кастинг, я была готова на все. Там были конкурсы, например, нужно было засунуть руку в ящик с чем-то неизвестным. В нем оказалась змея, но я не испугалась. Только под конец, когда мне задали какой-то душещипательный вопрос, я расплакалась. Видимо, тогда все решили, что меня нужно брать.

Участницам рассказали, как правильно питаться, составили меню. Дважды в неделю они тренировались вместе, но Анастасия дополнительно купила абонемент в тренажерный зал.

— Меня поразили первые результаты. За десять дней я скинула больше пяти килограммов. Это взбодрило, я поняла, что могу чего-то добиться, — вспоминает она то время.



Слева — 2016, справа 2019 год. Фото из личного архива Анастасии

Похудение давалось легко. Иногда девушке хотелось съесть мороженое или бургер, и тогда она пользовалась разрешенным раз в неделю читмилом. Можно было отвести душу, а потом вернуться к нормальному питанию. Участницы поддерживали друг друга — худеть в команде было намного легче, чем в одиночку. За три месяца Анастасия сбросила 25 килограммов.

— Я не думала, что так сложится, — признается она. — Даже консультант по питанию Herbalife Nutrition, которая со мной работала, не верила, что я дойду до 59 килограммов. Мы считали, что я скину максимум десять-пятнадцать. Результат превзошел все ожидания. При этом я не ходила голодная, а похудение было естественным.

В финале шоу Анастасии подобрали новый образ.

— Меня нарядили в платье, которое я бы никогда в жизни не выбрала самостоятельно. Я привыкла носить что-то более спортивное, неформальное, а тут из меня сделали девушку в красивом платье и босоножках, с накрученными локонами. Было впечатление, что я кинозвезда, — вспоминает собеседница.



Сейчас Анастасия поддерживает вес. Тренажерный зал пока не посещает из-за режима самоизоляции, но делает упражнения дома и много ходит пешком. Изменился и ее стиль одежды.

— У меня появилось и платье, и женственная рубашка, и кожаные леггинсы. Я достала из коробки ботильоны на каблуке, которые раньше не носила, потому что понимала, что мне будет тяжело. Под конец проекта я ходила на шпильках, даже танцевала в них, — рассказывает героиня.

По ее мнению, изменения произошли не только внешние, но и внутренне.

— Моя самооценка была ниже плинтуса, а сейчас она взлетела прилично, — говорит Анастасия. — Я понимаю, что могу и детям показать пример, и на работе быть лучше. В передаче я говорила, что не имею своего мнения. Но потом подумала: дело не в том, что у меня нет своего мнения — меня просто никто не слышал. Сейчас я делаю так, что меня слышат.





У девушки появилось много планов, некоторые из них она уже осуществила. Анастасия закончила курсы косметиков-эстетистов и в будущем хочет связать свою жизнь с индустрией красоты.

— Другие люди замечают перемены во мне, — признается она. — Я всегда гордилась своей старшей сестрой. У нее три высших образования, она всегда учится, стремится к чему-то хорошему. А сейчас она мне говорит: «Ты мой мотиватор». От этого крылья вырастают, еще больше хочется идти вперед и делать что-то и для себя, и для окружающих. Я пыталась измениться в течение десяти лет, но ничего не выходило. А тут все получилось. Сейчас мне хочется начать жизнь с чистого листа, выйти в свет новым человеком.

«Полгода мыла мисочки и кисти, чтобы открыть для себя новый мир»

Елена по образованию инженер-оптик, окончила Белорусский национальный технический университет. По распределению попала на военно-оптическое предприятие, где разработала крышку для прицела. Но девушке все время хотелось, чтобы профессиональное развитие, результаты и заработок зависели только от нее, поэтому параллельно с работой Елена окончила курсы парикмахеров.



Елена

О смене профессии Елена задумалась в декретном отпуске. Помогла случайность: тогда соседке испортили волосы.

— Получилось сплошное безобразие, желтушный цвет, — вспоминает она. — А так как я закончила курсы и пыталась быть парикмахером, то прикинула, что без проблем проведу обратное колорирование. Добавила блики, затемнила, сделала укладку — и соседка смогла пойти с мужем на корпоратив. Тогда она начала мне говорить: «Лена, это твое».

После выхода из декретного, Елена поняла, что ей некомфортно на предприятии и сделала окончательный выбор в пользу парикмахерского искусства.

— Мне не нравилась беготня: отводишь детей в сад, а потом несешься весь в мыле на работу, чтобы не опоздать ни на минуту. Я поняла, что меня окружают те же люди, что до декрета, только они состарились. Поэтому я выбрала то, что мне интереснее, — объясняет собеседница.



Она прошла курсы по созданию причесок, стала ассистентом, начала ездить на международные конкурсы мастерства.

— Я полгода просто мыла мисочки и кисти при мастере для того, чтобы открыть для себя новый мир, чтобы научиться сложной, но красивой работе — дарить людям радость и самой быть в этом состоянии.

Елена признается, что увольняться с предприятия было страшно, но казалось, что еще страшнее провести там всю жизнь.

— Это огромный риск, ты оставляешь умный коллектив и идешь в никуда. Но мне хотелось постичь эту профессию, делать то, что нравится, получить развитие. Еще я переходила в новую среду, которая отличалась от привычного окружения. Тут немного другая сфера общения, и я боялась, что не смогу в ней гармонично себя чувствовать.



2013 год. Фото из личного архива Елены

Семь лет Елена работает как индивидуальный предприниматель. Была гримером на ОНТ на конкурсах Miss Supranational, «Мисс Беларусь», на шоу «Мой бизнес», «Я пою», «Таленты краiны», на СТВ на проекте «Преображение» на передаче «Большой завтрак», участвовала в съемках рекламы.

— Я была в числе первых в Беларуси, кто выполнет стрижки по английской технологии Vidal Sassoon, прошла обучение у Анны Эшвуд в Москве. Мне пригодилась начертательная геометрия, которую я изучала в институте, только сейчас я переношу ее на другой материал — волосы. Создаю объемную модель стрижки, очерчивая три линии — круг, квадрат и треугольник. При работе с цветом помогает знание физики. Красота — это наука доказательная. Здесь работают математика, в первую очередь геометрия, физика, химия. А так как это наука, ей можно научиться, — уверена мастер.



Для нее одна из главных ценностей в профессии — возможность сразу видеть результат и отвечать за него.

— Я постоянно должна думать о своем образовании, наличии материалов. Как мне работать, как все успеть, сколько зарабатывать — тоже определяю я. Мне нравится эта свобода через ответственность, — делится девушка. Шла в эту профессию не за деньгами, по доходам обе они на равном уровне. Но для меня важны эмоции, именно они заряжают и вдохновляют. Да, хотелось бы больше времени семье уделять, но это вопрос больше ко мне, чем к профессии. Кстати, вот как раз ее минус — мы работаем по вечерам и выходным. Но это мой осознанный выбор.

Героиня признается, что у нее были моменты, когда хотелось все бросить. Тогда помогали перерывы и пара дней отдыха.

— Конечно, проще сесть и сидеть. Но это скучно. Можно управлять своей жизнью, а можно, чтобы твоей жизнью управляли. Я выбираю первое.

Партнер проекта:

Генеральный спонсор проекта «Галерея Красоты» — компания Herbalife Nutrition , мировой эксперт в области сбалансированного питания.

Партнер проекта:

Генеральный спонсор проекта «Галерея Красоты» — компания Herbalife Nutrition , мировой эксперт в области сбалансированного питания.