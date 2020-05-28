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Православные отмечают Вознесение Господне. Как принято проводить этот день
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православная церковь отмечает Вознесение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Считается, что именно столько после Воскресения Спаситель провел среди людей, затем взошел на гору, чтобы попрощаться с земным пребыванием и, благословив своих учеников, вознесся на небо.
В этот праздник принято обращаться с молитвами к Богу. Считается, что он слышит все просьбы. В храмах не проводятся панихиды и не отпевают усопших. По народным традициям, Вознесение Господне – день окончательного перехода в лето.
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Новости Беларуси. Православная церковь отмечает Вознесение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник всегда выпадает на четверг – это...
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