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Православные отмечают Вознесение Господне. Как принято проводить этот день

28.05.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православная церковь отмечает Вознесение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник всегда выпадает на четверг – это сороковой день после Пасхи.

Считается, что именно столько после Воскресения Спаситель провел среди людей, затем взошел на гору, чтобы попрощаться с земным пребыванием и, благословив своих учеников, вознесся на небо.

Православные отмечают Вознесение Господне. Как принято проводить этот день

Православные отмечают Вознесение Господне. Как принято проводить этот день

В этот праздник принято обращаться с молитвами к Богу. Считается, что он слышит все просьбы. В храмах не проводятся панихиды и не отпевают усопших. По народным традициям, Вознесение Господне – день окончательного перехода в лето.

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Новости Беларуси. Православная церковь отмечает Вознесение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник всегда выпадает на четверг – это...
 
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