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Ушел из жизни младший сын Якуба Коласа Михаил Мицкевич
Источник материала: ОНТ
Ушёл из жизни Михась Мицкевич – выдающийся белорусский учёный, младший сын народного поэта Беларуси Якуба Коласа.
Михась Константинович занимался научной работой в области обработки металлов, доктор технических наук, лауреат Государственной премии БССР. Автор 150 научных работ и более двух десятков открытий. Именно он стал прототипом героев некоторых произведений Якуба Коласа, в частности детской поэмы «Михасёвы прыгоды». Михасю Мицкевичу было 94 года.
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Ушёл из жизни Михась Мицкевич – выдающийся белорусский учёный, младший сын народного поэта Беларуси Якуба Коласа. Михась Константинович занимался научной...
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