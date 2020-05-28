Ушел из жизни младший сын Якуба Коласа Михаил Мицкевич

Источник материала: ОНТ

Ушёл из жизни Михась Мицкевич – выдающийся белорусский учёный, младший сын народного поэта Беларуси Якуба Коласа.

Михась Константинович занимался научной работой в области обработки металлов, доктор технических наук, лауреат Государственной премии БССР. Автор 150 научных работ и более двух десятков открытий. Именно он стал прототипом героев некоторых произведений Якуба Коласа, в частности детской поэмы «Михасёвы прыгоды». Михасю Мицкевичу было 94 года.

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