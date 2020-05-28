Оптическая иллюзия с «ковром-самолетом» удивила пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

В Twitter был опубликован видеоролик, на котором люди едут в грузовике по горной дороге в Гималаях. Многие пользователи соцсети увидели в записи «ковер-самолет» и были этому удивлены.

Кадры сняты беспилотником. Из-за ракурса и эффекта «рыбьего глаза» может показаться, что кузов грузовика с людьми буквально «парит» над дорогой.

Пользователи Twitter шутят о технологиях виртуальной реальности и восторгаются людьми, которым пришел в голову подобный ход.

Многие комментаторы также отметили, что передвижение в горной местности в кузове грузовика может быть очень опасным для пассажиров.

Фото: Twitter / sha_ji1

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