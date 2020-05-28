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Оптическая иллюзия с «ковром-самолетом» удивила пользователей Сети
Источник материала: ОНТ
В Twitter был опубликован видеоролик, на котором люди едут в грузовике по горной дороге в Гималаях. Многие пользователи соцсети увидели в записи «ковер-самолет» и были этому удивлены.
Кадры сняты беспилотником. Из-за ракурса и эффекта «рыбьего глаза» может показаться, что кузов грузовика с людьми буквально «парит» над дорогой.
Пользователи Twitter шутят о технологиях виртуальной реальности и восторгаются людьми, которым пришел в голову подобный ход.
Многие комментаторы также отметили, что передвижение в горной местности в кузове грузовика может быть очень опасным для пассажиров.
Фото: Twitter / sha_ji1
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В Twitter был опубликован видеоролик, на котором люди едут в грузовике по горной дороге в Гималаях. Многие пользователи соцсети увидели в записи «ковер-самолет» и...
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