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О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143

28.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Решение № 123 от 12 мая 2020 г.           г. Несвиж

На основании подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» Несвижский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

  1. Предоставить Несвижскому районному исполнительному комитету право изменять субъектам хозяйствования, указанным в части второй подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143, установленный срок уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в районный бюджет, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г., в форме отсрочки с последующей рассрочкой, налогового кредита.
  2. Применить понижающий коэффициент 0,6 к суммам налога на недвижимость и земельного налога, подлежащих уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г., субъектами хозяйствования по перечню основных видов осуществляемой экономической деятельности согласно приложению.
  3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Нясвiжскiя навiны».
  4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.

Председатель        В.М. Лазюк.

 

Приложение к решению  Несвижского районного

Совета депутатов

12.05.2020 № 123

О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143

О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143


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НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Решение № 123 от 12 мая 2020 г.           г. Несвиж На основании подпунктов 2.1 и 2.2
 
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