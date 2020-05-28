О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143

НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Решение № 123 от 12 мая 2020 г. г. Несвиж
На основании подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» Несвижский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
- Предоставить Несвижскому районному исполнительному комитету право изменять субъектам хозяйствования, указанным в части второй подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143, установленный срок уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в районный бюджет, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г., в форме отсрочки с последующей рассрочкой, налогового кредита.
- Применить понижающий коэффициент 0,6 к суммам налога на недвижимость и земельного налога, подлежащих уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г., субъектами хозяйствования по перечню основных видов осуществляемой экономической деятельности согласно приложению.
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Нясвiжскiя навiны».
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.
Председатель В.М. Лазюк.
Приложение к решению Несвижского районного
Совета депутатов
12.05.2020 № 123