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В столичном дворе 7-летний ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под машину
Источник материала: Tut.by
В Минске ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля. Об этом
Происшествие случилось вечером 27 мая. Предварительно установлено, что 43-летний водитель Nissan ехал по дворовой территории на улице Козыревской и сбил 7-летнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа. В СК
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В СК рассказали, что мальчик получил травмы и был госпитализирован.
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