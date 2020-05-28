В столичном дворе 7-летний ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под машину

Источник материала: Tut.by

В Минске ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ Минска.

Происшествие случилось вечером 27 мая. Предварительно установлено, что 43-летний водитель Nissan ехал по дворовой территории на улице Козыревской и сбил 7-летнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.





На месте аварии работала следственно-оперативная группа. В СК рассказали , что мальчик получил травмы и был госпитализирован.