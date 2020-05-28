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В столичном дворе 7-летний ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под машину

28.05.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ Минска.

Происшествие случилось вечером 27 мая. Предварительно установлено, что 43-летний водитель Nissan ехал по дворовой территории на улице Козыревской и сбил 7-летнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.


На месте аварии работала следственно-оперативная группа. В СК рассказали, что мальчик получил травмы и был госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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В СК рассказали, что мальчик получил травмы и был госпитализирован.
 
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