|
Работника сельхозпредприятия в Пинском районе подозревают в краже более 500 кг комбикорма
28.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
В Пинском районе правоохранители вернули сельхозпредприятию более 500 кг похищенного комбикорма.
Сотрудники ГАИ дежурили на одной из дорог района. Их внимание привлек автомобиль BMW, салон и багажник которого были заполнены мешками с комбикормом. Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки груза, у водителя не было. Выяснилось, что мужчина купил товар для своего подсобного хозяйства у знакомого тракториста.
Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями установили, что 12 мешков комбикорма массой 541 кг с фермы сельхозпредприятия похитил работник - 24-летний местный житель.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пинском районе правоохранители вернули сельхозпредприятию более 500 кг похищенного комбикорма. Сотрудники ГАИ дежурили на одной из дорог района. Их...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)