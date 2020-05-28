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Работника сельхозпредприятия в Пинском районе подозревают в краже более 500 кг комбикорма

28.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В Пинском районе правоохранители вернули сельхозпредприятию более 500 кг похищенного комбикорма.

Сотрудники ГАИ дежурили на одной из дорог района. Их внимание привлек автомобиль BMW, салон и багажник которого были заполнены мешками с комбикормом. Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки груза, у водителя не было. Выяснилось, что мужчина купил товар для своего подсобного хозяйства у знакомого тракториста.



Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями установили, что 12 мешков комбикорма массой 541 кг с фермы сельхозпредприятия похитил работник - 24-летний местный житель.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины.

БелТА

 
 
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В Пинском районе правоохранители вернули сельхозпредприятию более 500 кг похищенного комбикорма. Сотрудники ГАИ дежурили на одной из дорог района. Их...
 
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