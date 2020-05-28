В Афганистане около семи человек погибли при атаке талибов

Источник материала: ОНТ

На северо-востоке Афганистана не менее семи военнослужащих погибли после столкновения с боевиками «Талибана». Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова представителя губернатора провинции Парван Вахиды Шахкар.

По другой информации, в результате атаки талибов погибли не менее 10 афганских военнослужащих.

Противостояние боевиков радикального движения «Талибан» и правительственных сил Афганистана продолжается, несмотря на попытки запуска мирного процесса.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram