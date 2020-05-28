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Ешь и худей: названы продукты-жиросжигатели

28.05.2020 10:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ешь и худей: названы продукты-жиросжигатели
Самыми эффективными для похудения являются продукты с отрицательной калорийностью. Дело в том, что организм затрачивает больше энергии на их переваривание, нежели получает. Об этом рассказала РИА Новости диетолог Тамила Арсеньева.


Как отметила специалист, самый популярный и полезный фрукт-жиросжигатель - это грейпфрут. Помимо этого, беспощадно сжигать калории могут чеснок и острые специи, к которым относится перец чили и имбирь.


Так, для того, чтобы переварить 100 граммов сельдерея, человеческий организм затрачивает примерно 30 килокалорий, тогда как калорийность самого овоща составляет всего 12 килокалорий. 

По словам специалиста, ананас полезен тем, что он не только стимулирует перистальтику кишечника, но также улучшает метаболизм и стимулирует растворение подкожных жиров.

фото: kopilka-kulinara.ru


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Самыми эффективными для похудения являются продукты с отрицательной калорийностью. Дело в том, что организм затрачивает больше энергии на их переваривание,...
 
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