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Шенген за 35 евро для белорусов может заработать уже с 1 июля
Источник материала: Myfin
В соответствии с соглашением об упрощении выдачи виз стоимость рассмотрения визовых ходатайств для граждан Беларуси снижается до 35 евро. Сроки рассмотрения ходатайств составят 10 календарных дней. Предусмотрена возможность выдачи виз в срочном и безотлагательном порядке. Устанавливаются основания для освобождения ряда категорий граждан от оплаты визового сбора.
Соглашение об упрощении выдачи виз вступает в силу одновременно с соглашением о реадмиссии, которое предусматривает взаимные обязательства по приему своих граждан и некоторых категорий граждан третьих стран, которые перестают удовлетворять критериям легальности пребывания, сообщили в МИД.
Пакет соглашений создает условия для дальнейшей работы сторон по вопросам взаимного упрощения въезда граждан и сотрудничества в правоохранительной сфере.
«В
случае поступления в адрес белорусской
стороны до конца мая 2020 года соответствующего
официального уведомления ЕС оба
соглашения вступают в силу с 1 июля 2020
года», - отметили в МИД.
Как сообщалось, Совет
Евросоюза 27 мая утвердил соглашение об упрощении
выдачи виз с Беларусью и соглашение о
реадмиссии.
Источник: Myfin.by
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