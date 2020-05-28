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Шенген за 35 евро для белорусов может заработать уже с 1 июля

28.05.2020 11:02 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

В соответствии с соглашением об упрощении выдачи виз стоимость рассмотрения визовых ходатайств для граждан Беларуси снижается до 35 евро. Сроки рассмотрения ходатайств составят 10 календарных дней. Предусмотрена возможность выдачи виз в срочном и безотлагательном порядке. Устанавливаются основания для освобождения ряда категорий граждан от оплаты визового сбора.

Соглашение об упрощении выдачи виз вступает в силу одновременно с соглашением о реадмиссии, которое предусматривает взаимные обязательства по приему своих граждан и некоторых категорий граждан третьих стран, которые перестают удовлетворять критериям легальности пребывания, сообщили в МИД.

Пакет соглашений создает условия для дальнейшей работы сторон по вопросам взаимного упрощения въезда граждан и сотрудничества в правоохранительной сфере.

«В случае поступления в адрес белорусской стороны до конца мая 2020 года соответствующего официального уведомления ЕС оба соглашения вступают в силу с 1 июля 2020 года», - отметили в МИД.

Как сообщалось, Совет Евросоюза 27 мая утвердил соглашение об упрощении выдачи виз с Беларусью и соглашение о реадмиссии.

Источник: Myfin.by
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Белорусская сторона приветствует завершение Европейским союзом внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашений об упрощении выдачи виз и о...
 
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