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«Были потери». Во Франции европейская авиация тренируется пробивать оборону будущего врага
Источник материала: Tut.by
На северо-западе Франции прошли крупные военно-воздушные учения — в них приняли участие французские, итальянские и швейцарские самолеты. Сценарий учений предполагал вход в зону обороны противника и ее прорыв,
Целью учения было научиться преодолевать даже сильную эшелонированную защиту. В мероприятии приняло участие 22 самолета европейской коалиции. Большая часть представляла атакующую сторону «синих» (Blue Force).
Группа прорыва включала:
16 боевых самолетов поддерживал воздушный заправщик ВВС Италии и французский самолет ДРЛО E-3/F для координации действий и раннего предупреждения об опасностях.
Группе предстояло провести воздушное наступление, создать локальное преимущество над противником и нанести удары в тылу врага. Защитники, они же «красные» (Red Force) были представлены исключительно французской авиацией:
«Бой» занял два часа. «Синие» сумели выполнить все поставленные задачи, однако, как пишет defence24.pl, понесли потери в самолетах. Утверждается, что из мероприятия удалось извлечь ценные уроки, которые поспособствуют улучшению тактики решения наступательных задач в будущем.
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16 боевых самолетов атакующей стороны противостояли шести машинам защитников.
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