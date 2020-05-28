«Были потери». Во Франции европейская авиация тренируется пробивать оборону будущего врага

Источник материала: Tut.by

На северо-западе Франции прошли крупные военно-воздушные учения — в них приняли участие французские, итальянские и швейцарские самолеты. Сценарий учений предполагал вход в зону обороны противника и ее прорыв, пишет defence24.pl.



Dassault Rafale. Фото: wikipedia

Целью учения было научиться преодолевать даже сильную эшелонированную защиту. В мероприятии приняло участие 22 самолета европейской коалиции. Большая часть представляла атакующую сторону «синих» (Blue Force).

Группа прорыва включала:

шесть французских истребителей Mirage 2000D;

два истребителя Rafale ВВС Франции;

четыре самолета F / A-18C из Швейцарии;

четыре итальянских Eurofighter Typhoon.

16 боевых самолетов поддерживал воздушный заправщик ВВС Италии и французский самолет ДРЛО E-3/F для координации действий и раннего предупреждения об опасностях.

Группе предстояло провести воздушное наступление, создать локальное преимущество над противником и нанести удары в тылу врага. Защитники, они же «красные» (Red Force) были представлены исключительно французской авиацией:

два Rafale;

два Mirage 2000−5;

два штурмовика Alpha Jet;

батарея ПВО средней дальности SAMP / T;

центр обнаружения и управления.

«Бой» занял два часа. «Синие» сумели выполнить все поставленные задачи, однако, как пишет defence24.pl, понесли потери в самолетах. Утверждается, что из мероприятия удалось извлечь ценные уроки, которые поспособствуют улучшению тактики решения наступательных задач в будущем.