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«Были потери». Во Франции европейская авиация тренируется пробивать оборону будущего врага

28.05.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На северо-западе Франции прошли крупные военно-воздушные учения — в них приняли участие французские, итальянские и швейцарские самолеты. Сценарий учений предполагал вход в зону обороны противника и ее прорыв, пишет defence24.pl.


Dassault Rafale. Фото: wikipedia

Целью учения было научиться преодолевать даже сильную эшелонированную защиту. В мероприятии приняло участие 22 самолета европейской коалиции. Большая часть представляла атакующую сторону «синих» (Blue Force).

Группа прорыва включала:

  • шесть французских истребителей Mirage 2000D;
  • два истребителя Rafale ВВС Франции;
  • четыре самолета F / A-18C из Швейцарии;
  • четыре итальянских Eurofighter Typhoon.

16 боевых самолетов поддерживал воздушный заправщик ВВС Италии и французский самолет ДРЛО E-3/F для координации действий и раннего предупреждения об опасностях.

Группе предстояло провести воздушное наступление, создать локальное преимущество над противником и нанести удары в тылу врага. Защитники, они же «красные» (Red Force) были представлены исключительно французской авиацией:

  • два Rafale;
  • два Mirage 2000−5;
  • два штурмовика Alpha Jet;
  • батарея ПВО средней дальности SAMP / T;
  • центр обнаружения и управления.

«Бой» занял два часа. «Синие» сумели выполнить все поставленные задачи, однако, как пишет defence24.pl, понесли потери в самолетах. Утверждается, что из мероприятия удалось извлечь ценные уроки, которые поспособствуют улучшению тактики решения наступательных задач в будущем.

 
 
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16 боевых самолетов атакующей стороны противостояли шести машинам защитников.
 
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