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В столичном регионе запланированы электронные ярмарки вакансий

28.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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28 мая для жителей Любанского, Столбцовского и Несвижского районов проведут электронные ярмарки вакансий. Начало в 10.00, сообщает БЕЛТА.
В столичном регионе запланированы электронные ярмарки вакансий

По информации Государственной службы занятости, жители Любанского района смогут узнать о вакансиях на ОАО “Рыбокомбинат “Любань”, ГЛХУ “Любанский лесхоз”, ОАО “Любанский райагросервис”, филиал №6 “Любанский комбинат строительных материалов” ОАО “Белорусский цементный завод”. Ярмарка завершится в 12.00.

Соискателям из Столбцовского района представят свободные рабочие места на местном филиале ОАО “УКХ “Минский моторный завод”, ОАО “Новосверженский лесозавод”, ОАО “Каганец”. Ярмарка также завершится в 12.00.

В Несвижском предложат вакансии в ОАО “Несвижский райагросервис”, Несвижской ЦРБ, Несвижском районном центре социального обслуживания населения, ОАО “Лань-Несвиж”. Мероприятие продлится до 13.00.

Мероприятия по поиску работы будут организованы на едином ресурсе www.e-vacancy.by, где любой желающий сможет задать нанимателям вопросы, направить резюме, а также получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме онлайн.


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28 мая для жителей Любанского, Столбцовского и Несвижского районов проведут электронные ярмарки вакансий. Начало в 10.00, сообщает БЕЛТА. По информации
 
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