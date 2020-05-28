В столичном регионе запланированы электронные ярмарки вакансий

По информации Государственной службы занятости, жители Любанского района смогут узнать о вакансиях на ОАО “Рыбокомбинат “Любань”, ГЛХУ “Любанский лесхоз”, ОАО “Любанский райагросервис”, филиал №6 “Любанский комбинат строительных материалов” ОАО “Белорусский цементный завод”. Ярмарка завершится в 12.00.

Соискателям из Столбцовского района представят свободные рабочие места на местном филиале ОАО “УКХ “Минский моторный завод”, ОАО “Новосверженский лесозавод”, ОАО “Каганец”. Ярмарка также завершится в 12.00.

В Несвижском предложат вакансии в ОАО “Несвижский райагросервис”, Несвижской ЦРБ, Несвижском районном центре социального обслуживания населения, ОАО “Лань-Несвиж”. Мероприятие продлится до 13.00.