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6 важных правил, которые должен знать каждый при пользовании газовыми приборами

28.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Нет ничего дороже человеческой жизни. Как показывает практика, люди настолько привыкли к такому благу цивилизации, как газ, что зачастую забывают о том, что вопросы ответственности за безопасность при пользовании им — забота не только профессионалов, но и потребителей.

Несвижский  РГС ПУ «Столбцыгаз» еще раз напоминает простые правила пользования бытовыми газовыми приборами:

— владелец газоиспользующего оборудования обязан содержать его в чистоте и исправном состоянии;

— все члены семьи старше 12 лет обязаны пройти инструктаж по правилам пользования газом в быту и безопасному пользованию газоиспользующим оборудованием;

— помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, необходимо проветривать. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования необходимо обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха;

— перед каждым использованием газовых водонагревателей и котлов необходимо проверять тягу в дымоходе путем поднесения зажженной спички под колпак колонки, при этом пламя должно втягиваться внутрь;

— необходимо обеспечивать своевременную проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов, а также их прочистку;

— в случае появления запаха газа или утечки газа помните, что необходимо немедленно проветрить помещение, открыв двери и форточки; прекратить пользование газовыми приборами и закрыть газовые краны; не включать электроприборы; не пользоваться телефонами и электрическим звонком; вызвать аварийную службу по телефону 104 из незагазованного места.

Угарный газ — яд быстрого действия. Он не имеет ни цвета, ни запаха, при этом может привести к смертельному исходу. Человек теряет сознание через 5 минут при нахождении в помещении, в воздухе которого содержится всего 0,5 % угарного газа.

Как обезопасить себя от угарного газа? Идеальным решением данного вопроса является установка сигнализатора угарного газа. Хотя техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь не предусмотрена обязательная установка каких-либо датчиков контроля над содержанием количества угарного газа в воздухе, однако о безопасности своей и своих близких каждый должен позаботиться сам.

С газом будьте осторожны!  Помните, что запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, включать их при неисправной автоматике безопасности и при отсутствии тяги в дымовом и вентиляционном каналах, самостоятельно устранять неисправности, включать газоиспользующий аппарат лицам, не прошедшим инструктаж по безопасному пользованию газом, а также находящимся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

При неисправности газовых приборов необходимо обращаться в Несвижский РГС  по телефонам 2-65-04 или 104.

Несвижский район газоснабжения

ПУ «Столбцыгаз».

 


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Нет ничего дороже человеческой жизни. Как показывает практика, люди настолько привыкли к такому благу цивилизации, как газ, что зачастую забывают
 
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