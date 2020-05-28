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Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи

28.05.2020 10:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Боявшийся остаться без денег муж убил жену с помощью змеи

В штате Керала (Индия) мужчина убил свою супругу, запустив к ней в комнату кобру. Трагическую историю рассказывает India Today.

По данным правоохранителей, мужчина по имени Сурадж дважды пытался убить свою жену Утру. Первая попытка произошла 2 марта – муж подбросил женщине в спальню гадюку. Пострадавшая лечилась в больнице почти два месяца. После выписки Утра приходила в себя в доме родителей.

7 мая Сурадж предпринял вторую попытку убийства и бросил на спящую супругу кобру. В этом случае спасти женщину не смогли.

Вскоре мужчина пытался получить право собственности на имущество погибшей жены. Родители Утры заподозрили неладное.

В ходе расследования полиция выяснила, что 27-летний Сурадж связывался с владельцами ядовитых змей и изучал в Сети, как себя ведут опасные пресмыкающиеся.

По версии следствия, мотивом преступления стал страх мужчины остаться без имущества в случае развода.

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В штате Керала (Индия) мужчина убил свою супругу, запустив к ней в комнату кобру. Трагическую историю рассказывает India Today. По данным правоохранителей, мужчина по...
 
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