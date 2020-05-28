Беларусь вошла в число крупнейших в мире сырных стран

Беларусь укрепляет свои позиции на рынке сыров: в 2019 году их выпущено почти на 20% больше, чем годом ранее. Среди мировых производителей мы находимся на четвертом месте, опережая Швейцарию и Австралию. На сыры уходит около трети свежего молока, а крупнейший экспортер – «Савушкин продукт» – поставляет их в 20 стран.

По данным Белстата, в 2019 году в стране выпущено на 19,3% больше сыров, чем в 2018. В абсолютном отношении объем производства вырос с 203,2 до 242,4 тысячи тонн и это без учета плавленых сыров. Тенденция сохранилась и в этом году: в первом квартале белорусские производители успели отгрузить 66,5 тонны сыров.

При этом, как сообщает Минсельхозпрод, на изготовление сыра в прошлом году ушло 32% всего полученного в стране молока – на 4% больше, чем годом ранее. Беларусь сейчас занимает четвертое место среди мировых производителей сыра. Впереди только страны ЕС (как единый игрок), США и Новой Зеландии, а позади – Швейцария, Австралия и другие страны.

Интересно, что объем выпущенного молока вырос незначительно – всего на 1,7%. То есть рост сыроварения произошел за счет сокращения производства других видов молочной продукции.

Большая часть выпускаемой сырной продукции идет на экспорт. Однако и белорусы начали больше потреблять популярный в Европе продукт. Так, продажи сыра внутри страны в 2019 году выросли на 4,2% до 39,6 тысячи тонн. А за январь-март 2020 года продажи приросли на 7,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Около 92% рынка приходится на отечественных производителей.

Согласно информации Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси, до 91% от общего объема производства занимают твердые и полутвердые сыры. Причем 80% из них – сорта голландской и российской группы. Вместе с тем, вкусовые предпочтения белорусов постепенно меняются. Если раньше сыр использовали на бутерброд, то сейчас из них все чаще собирают интересные сырные тарелки, а также подают в качестве закуски или десерта. А это в свою очередь стимулирует спрос на его новые виды и сорта.

Предложение, надо признать, поспевает за спросом. А в отдельных моментах даже его формирует. Если в 2010 году в Беларуси выпускалось 160 наименований сыров, то сегодня их более 330. Для сравнения, в Швейцарии насчитывается около 450 сортов.

В частности, в прошлом году «Савушкин продукт» выпустил на рынок новую линейку твердых сыров с особым вкусом, полюбившуюся потребителю – «Сыры из Александрии», а также освоил производство популярных в Европе мягких творожных сыров. И меньше чем за год занял большую долю сегмента крем-сыров, где ранее доминировали импортные бренды.

«И хотя среди белорусов наиболее популярными остаются голландские и российские сорта, рынок расширяется и хорошо принимает новинки. Интерес к творожным, финским и к твердым сырам заметно растет, – отмечают в компании «Савушкин продукт». – Сейчас мы совершенствуем технологии производства, ищем новые вкусы и варьируем способы их подачи. Словом, работаем над формированием культуры потребления сыров. И надеемся еще в этом году приятно удивить и порадовать наших потребителей новой линейкой свежих сыров».