|
Президент Беларуси: «Пограничная служба – одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. По доброй традиции, во всех соединениях и частях защитники рубежей почтут память героев Великой Отечественной войны – тех, кто первыми сдерживал удар врага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас протяженность госграницы нашей страны – более 3500 километров. В ее охране помогают современные технологии и новейшее оборудование. Особое внимание западному участку – внешней границе Союзного государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси: «Пограничная служба – одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам»
Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. По доброй традиции, во всех соединениях и частях защитники рубежей почтут память героев Великой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)