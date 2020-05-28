Президент Беларуси: «Пограничная служба – одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. По доброй традиции, во всех соединениях и частях защитники рубежей почтут память героев Великой Отечественной войны – тех, кто первыми сдерживал удар врага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они охраняют рубежи страны. Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник





Сейчас протяженность госграницы нашей страны – более 3500 километров. В ее охране помогают современные технологии и новейшее оборудование. Особое внимание западному участку – внешней границе Союзного государства.

Командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пограничная служба – одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам, верным воинскому долгу и преданным Отечеству. Убежден, что благодаря существенным преобразованиям в пограничной сфере, высокому профессионализму и постоянной боевой готовности личного состава, мужеству и смелости сотрудников наше государство и белорусский народ находятся под надежной защитой.