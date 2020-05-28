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Президент Беларуси: «Пограничная служба – одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам»

28.05.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. По доброй традиции, во всех соединениях и частях защитники рубежей почтут память героев Великой Отечественной войны – тех, кто первыми сдерживал удар врага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Они охраняют рубежи страны. Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник

Президент Беларуси: «Пограничная служба – одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам»

Сейчас протяженность госграницы нашей страны – более 3500 километров. В ее охране помогают современные технологии и новейшее оборудование. Особое внимание западному участку – внешней границе Союзного государства.

Командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси.

Президент Беларуси: «Пограничная служба – одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Пограничная служба – одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам, верным воинскому долгу и преданным Отечеству. Убежден, что благодаря существенным преобразованиям в пограничной сфере, высокому профессионализму и постоянной боевой готовности личного состава, мужеству и смелости сотрудников наше государство и белорусский народ находятся под надежной защитой.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. По доброй традиции, во всех соединениях и частях защитники рубежей почтут память героев Великой...
 
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