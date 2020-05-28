Правила, которые помогут избавиться от жира на животе после 40 лет

Источник материала: ОНТ

О правилах, которые помогут избавиться от жира на животе женщинам после 40 лет, рассказала спортивный нутрициолог и специалист по коррекции веса Екатерина Медушкина. Об этом сообщает РИА Новости.





По словам специалиста, в первую очередь женщинам после 40 необходимо улучшить обмен веществ, а также нормализовать гормональный фон. Самые важные гормоны в этом периоде - это эстроген и прогестерон. Для их образования необходимы продукты, богатые жирами.





При этом норма потребления жиров для женщин после 40 лет - от 60 до 200 граммов в сутки, 50% из которых должны быть животными жирами. Нутрициолог выделила следующие продукты: сливочное масло, жирные молочные продукты, яйца, мясо с прослойкой жира и сало. Последний продукт рекомендовано употреблять не более двух раз в неделю.





В список запрещённых вошли продукты, содержащие транжиры. К ним относятся дешёвые кондитерские изделия, а также фастфуд. Их регулярное употребление приводит к быстрому лишних килограммов.





Поддерживать гормональный фон, а также избавляться от жировых складок на животе помогают фитоэстрогены - это природные вещества растительного происхождения, которые считаются аналогами женского гормона эстрогена. Они содержатся в семенах льна, зерновых, бобовых культурах, а также в некоторых овощах, таких как чеснок, тыква, спаржа, капуста, шпинат, в фруктах, а также в морских водорослях.





Помимо этого, специалист посоветовала обязательно включать в рацион омега-3 жирные кислоты. После 40 лет женщина должна употреблять 1,1 миллиграмма в сутки. Они содержатся в жирных сортах рыбы, в рыбьем жире, льняном и конопляном масле, грецких орехах, семенах чиа, а также в авокадо.

Также следует не забывать о клетчатке, которая придаёт нам чувство долгого насыщения. Она очень важна в процессе похудения. Клетчатка улучшает моторику кишечника и способствует размножению полезной микрофлоры. Нутрициолог рекомендовала употреблять злаковые цельнозерновые каши, макароны, овощи, листовую зелень, а также твёрдые фрукты с низким гликемическим индексом.

Однако следует сократить потребление обработанных продуктов, например, сахара, сладких напитков, белого хлеба, выпечки из муки высшего сорта, белого риса, картошки и кукурузы. Все эти продукты содержат большое количество калорий. Однако в них недостаточно минеральных веществ и витаминов. фото: goodhouse.ru

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