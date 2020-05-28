Порошенко снова признан миллиардером

Источник материала: Ежедневник

фото: sharij.net

Forbes Украина впервые с 2016 года опубликовал рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины.

Совокупное состояние участников рейтинга составило 31,4 млрд долларов. На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов (2,8 млрд). По сравнению с пиковым, 2013-м, состояние Ахметова сократилось почти в шесть раз, пишет журнал .

На втором месте глава группы «Интерпайп» Виктор Пинчук c состоянием в 1,4 млрд долларов, на третьем – экс-президент Украины Петр Порошенко с (1,4 млрд). Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в 1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же Forbes Украина оценил состояние Порошенко в 750 млн долларов.

Всего в рейтинге восемь миллиардеро. Двое занимают одну строчку — супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов «Эпицентр». Замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский с оценкой состояния в 1 млрд долларов.